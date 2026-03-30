I residenti di Prilly (VD) hanno firmato per ottenere più posti auto. E sono rimasti stupiti quando hanno improvvisamente scoperto il loro nome sulla lista del PLR per le elezioni comunali. Keystone

Quella che era iniziata come una semplice firma per ottenere dei posti auto è finita con un'elezioni in Consiglio comunale: una proprietaria di un garage del comune vodese di Prilly è stata inaspettatamente eletta e adesso sta lanciando accuse contro la leadership del PLR.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te I coniugi Castro di Prilly (VD) hanno apparentemente firmato una petizione per un parcheggio, ma si sono ritrovati inaspettatamente su una lista elettorale del PLR.

L'eletta Claudia Castro accusa il partito di inganno. Il PLR ha replicato di aver fornito informazioni trasparenti sulla candidatura e di aver voluto mobilitare solo nomi noti.

Castro deve adesso spiegare se vuole accettare il mandato, mentre si preoccupa della reputazione della sua famiglia e della sua attività. Mostra di più

Quello che era iniziato come una visita a un'autofficina si è trasformato in un caso politico.

Joel e Claudia Castro di Prilly (VD) si sono improvvisamente ritrovati nella campagna elettorale per il consiglio comunale locale e la donna è stata eletta, ma la famiglia parla di mancanza di informazioni.

La presunta farsa elettorale è iniziata lo scorso gennaio: una signora si è presentata nel garage della famiglia Castro e ha consegnato alla coppia un foglio di carta.

L'estranea gli ha spiegato che si trattava di una petizione per «preservare i posti auto». Joel e Claudia hanno firmato, così come il figlio e alcuni dipendenti.

Una petizione o una lista elettorale?

Due mesi dopo, Claudia ha scoperto il suo nome e una sua foto ritratto su una lista elettorale del PLR di Prilly per le elezioni comunali.

Durante la campagna elettorale, la famiglia Castro è stata ripetutamente invitata per telefono e per e-mail a partecipare a banchetti informativi e a impegnarsi.

L'8 marzo 2026, Claudia è stata eletta nel consiglio comunale del comune di 12'000 abitanti con quasi 700 voti. La donna ha dichiarato: «Non so nulla di politica e non ho né il tempo né la voglia di impegnarmi».

La neoeletta ha detto alla RTS: «Il modo in cui hanno agito è davvero disonesto». Il Comune conferma inoltre che non è stata presentata alcuna petizione per ottenere più posti auto.

Il PLR respinge le accuse

Il PLR di Prilly respinge le accuse dei Castro. Il consigliere Tony Capuano afferma: «Li abbiamo informati che si trattava del consiglio comunale. Se le persone hanno frainteso, mi dispiace». E aggiunge: «Più siamo, più voti facciamo. Si vota per i propri vicini, per le persone che si conoscono».

Il partito ha presentato 53 candidati, mentre le altre liste avevano tra gli 11 e i 23 nomi. Secondo il PLR questa strategia ha portato alla maggioranza in consiglio comunale.

Le foto dei Castro sono state modificate per la campagna elettorale. Capuano afferma: «Siamo stati molto chiari, abbiamo mostrato le foto». Il consigliere ammette che le immagini sono state modificate perché sono state scattate direttamente nel garage, dato che i Castro non hanno partecipato agli scatti ufficiali.

Claudia può accettare o rifiutare il mandato. La donna afferma che il ritiro potrebbe danneggiare la reputazione della famiglia: «Il nome della famiglia è anche quello del garage. I clienti potrebbero pensare che non siamo seri».

Il PLR spiega che un ritiro è possibile. Cosa succederà in seguito al seggio è una domanda che verrà posta «più avanti».