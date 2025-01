L'escort di lusso Salomé Balthus al WEF: «Le élite mondiali hanno deciso di godersela finché dura»

Salomé Balthus nel 2019 è stata ospite nel Tv-Talk «Schawinski» della SRF. Screenshot SRF

Il «Daily Mail» ha intervistato una escort di lusso e autrice berlinese che si è recata a Davos per incontrare i clienti del World Economic Forum (WEF).

Secondo la prostituta di alto livello, le élite mondiali sono governate da un pessimismo sul destino del mondo, e quindi hanno deciso di divertirsi finché dura.

«Dicono che si godranno ancora qualche buon anno sulla terra e sanno che non c'è futuro. Sono molto cinici e in un certo senso profondamente tristi», ha osservato Salome.

Salomé Balthus ha raccontato al «Daily Mail» ciò che ha imparato sulle élite mondiali: per molte di loro, si tratta di pessimismo sul destino del mondo... quindi hanno deciso di godersela finché dura.

«L'elefante nella stanza è il cambiamento climatico. Tutti sanno che non è più possibile evitarlo», dice al tabloid britannico.

E aggiunge: «Un gruppo pensa che riguardi solo i poveri, le razze non bianche, mentre l'altro teme che peggiorerà, ma pensa che sia inutile cercare di fare qualcosa. Così si divertono e basta».

«Molto cinico e profondamente triste»

Convinti che l'apocalisse climatica sia imminente, i grandi del mondo spendono spudoratamente le loro immense fortune in costose escort in Svizzera... dove volano in jet privati poco rispettosi dell'ambiente.

«Dicono che si godranno ancora qualche buon anno sulla terra e sanno che non c'è futuro. Sono molto cinici e in un certo senso profondamente tristi», osserva Salomé.

Non è così solo a Davos, ovviamente, ma è concentrato anche qui durante il WEF, assicura l'accompagnatrice tedesca. Secondo lei, questi argomenti vengono fuori in un bar, in una sauna o nella hall di un hotel, soprattutto se le persone hanno già bevuto un po'.

Per lo più lavoratori umili

Quando si tratta dei suoi clienti, la laureata in filosofia spiega che gli incontri riguardano spesso «la passione per l'erotismo e la passione per il potere, anche se la seconda è talmente più forte che può persino cancellare la prima».

La escort dice che non sono i superpotenti a usare le escort - sono felici quando hanno un po' di tempo per le loro famiglie - ma «sono più i lavoratori umili che sono eccitati, magari anche per la prima volta».

«Concordo condizioni particolari»

Aggiunge che è lei stessa a scegliere i clienti, che sembrano apprezzarla non solo per la sua bellezza e discrezione, ma anche per la sua intelligenza.

Per trascorrere un fine settimana con lei, secondo il sito della sua agenzia, bisogna pagare circa 5'600 franchi.

La escort di 40 anni spiega: «Con le persone che incontro al WEF concordo condizioni particolari di cui non posso parlare, e incontro solo persone che mi piacciono in un certo modo».

«Ovviamente - continua - anche lì ci sono persone molto intelligenti, e tutto quello che posso dire è che probabilmente hanno bisogno di molto alcol in questo momento, alla luce dello stato attuale del mondo».

La parola d'ordine è discrezione

Il «Daily Mail» sottolinea che la linea ufficiale sulle escort in molti Paesi, non solo in Svizzera, è che vengono pagate per il loro tempo e che ciò che ne fanno dipende da loro.

Nel villaggio grigionese le escort ricercate sono vestite in modo elegante, in abiti da lavoro, per non dare nell'occhio, e sono spesso ben istruite e parlano correntemente almeno due lingue.

«La discrezione è la dote numero uno»

Il motivo è la clientela altrettanto di alto livello a cui riservano i loro servizi: la maggior parte dei circa 3'000 delegati arrivati a Davos per l'annuale forum sono uomini facoltosi, attivi nel mondo degli affari e della politica.

Secondo un'altra escort, che si fa chiamare Tiffany, «la discrezione è la dote numero uno per una escort, soprattutto se di alto livello».

«Indosso abiti normali - un completo viola e un cappotto nero - per dare l'impressione di far parte della scena della conferenza», ha dichiarato al «MailOnline».

