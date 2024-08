Una famiglia paga 30'000 franchi per una crociera, ma rimane a terra

La famiglia Gault è rimasta a terra e ha dovuto pagare un caro prezzo. Immagine: Facebook/Braden Bates

Una famiglia di nove persone stava viaggiando su una nave da crociera finché, durante una tappa, dopo una sfortunata serie di eventi, è rimasta a terra. In seguito, ha dovuto anche pagare una multa.

Quella che doveva iniziare come una vacanza da sogno si è trasformata in un incubo per la famiglia americana Gault. Aveva prenotato una crociera sulla Norwegian Encore per ben 30'000 dollari, ma il viaggio è finito nel caos più totale.

Durante una sosta a terra, in Alaska, la famiglia di nove persone ha assistito a uno spettacolo di boscaioli.

Ma una volta pronti al rientro, è successo quello che non doveva succedere: il bus navetta per il ritorno alla nave era pieno ed è stato consigliato loro di aspettare il successivo. Ma un altro autobus non è arrivato.

La famiglia è stata presa dal panico e ha telefonato all'autorità portuale, ma era ormai già troppo tardi. Le nove persone sono riuscite a raggiungere il porto solo in tempo per vedere la nave salpare, insieme ai loro vestiti, ai passaporti e alle medicine. I sei bambini, i genitori Cailyn e Joshua e la nonna di 78 anni sono rimasti a terra.

Malati di Covid durante il viaggio di ritorno

Come se non bastasse, la compagnia di navigazione ha addebitato sulla carta di credito di Joshua Gault quasi 9'000 euro perché la famiglia aveva perso la nave.

La legge statunitense prevede che i passeggeri che tornano a casa negli Stati Uniti debbano fare scalo in un altro porto straniero, cosa impossibile per i Gault senza il passaporto.

La famiglia ha dovuto quindi organizzare da sola l'alloggio, il cibo e i voli, mentre i costi continuavano a salire. Dopo diversi giorni e diversi scali, è riuscita a tornare a casa, ma erano tutti esausti. Durante il viaggio di ritorno, è arrivato anche il Covid e diversi membri della famiglia hanno avuto gravi problemi.

Solo dopo l'intervento dei media, Norwegian Cruise Lines ha accettato di rimborsare le spese e i costi aggiuntivi. La famiglia riceverà anche un rimborso pro-rata delle spese di crociera e uno sconto del 20% sul prossimo viaggio.