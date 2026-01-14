  1. Clienti privati
«Tutti urlavano» Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana

Samuel Walder

14.1.2026

Il 1° gennaio 2026, 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste gravemente ferite nell'incendio che ha devastato il bar «Le Constellation» di Crans-Montana.
KEYSTONE

Due figlie in ospedale e la vita quotidiana sconvolta: dopo l'incendio di Capodanno nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, una famiglia vallesana lotta per la vita e la guarigione delle proprie figlie.

Samuel Walder

14.01.2026, 06:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Tre figlie di una coppia vallesana sono rimaste ferite o traumatizzate nell'incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana.
  • Due delle tre giovani hanno riportato gravi ustioni e sono ricoverate in cliniche specializzate.
  • I genitori descrivono la notte di speranza, incertezza e le tante ore di attesa.
Mostra di più

Anche due giovani vallesane sono rimaste gravemente ferite nell'incendio divampato nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana la notte di Capodanno.

Si tratta di due sorelle di 20 e 18 anni. La minore, di 14 anni, non si trovava invece nel locale al momento dell'incidente, ma è sotto shock e anche lei sta ricevendo cure mediche. Tutte e tre le giovani fanno parte di una famiglia del Vallese.

Secondo la dichiarazione dei genitori alla «Nouvelliste», le due figlie maggiori avevano trascorso la notte di Capodanno al Constellation e, poco dopo la mezzanotte, hanno telefonato loro per augurare un buon anno. Un'ora dopo circa, come è ormai noto, è scoppiato l'inferno.

Una famiglia in stato di emergenza. Ecco come la famiglia Micheloud ha vissuto l'inferno.
Antonio Calanni/AP/dpa

Nelle prime ore del mattino, il padre ha ricevuto una chiamata da Crans-Montana. È partito immediatamente. Sul posto, ha cercato le sue figlie mentre i soccorritori si occupavano dei feriti e si svolgevano le prime indagini.

«Si è strappata i vestiti»

«Ero lì alle 2.02 del mattino. Era un campo di battaglia. Cercavo mia figlia e urlavo. Tutti urlavano», racconta. Sulla scena è emerso un quadro dantesco. I paramedici e i vigili del fuoco erano già sul posto. Alcuni stavano effettuando le rianimazioni direttamente in strada. Era stato allestito un «centro di emergenza per i feriti». I giovani erano distesi a terra.

Una delle due figlie è stata trovata rapidamente. Aveva subito gravi ustioni ed era stata inizialmente portata in un ospedale del Vallese. Della seconda figlia non c'era inizialmente traccia. Solo ore dopo i genitori sono stati informati che anche lei era viva, ma versava in condizioni critiche e aveva ricevuto le prime cure mediche.

Una delle figlie si è accorta di essere in fiamme, ha raccontato la madre al giornale. «Ha avuto il riflesso di strapparsi i vestiti di dosso. Anche la pelle si è strappata, ma così ha evitato che anche i capelli prendessero fuoco».

Non solo indignazione. Presentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana

Non solo indignazionePresentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana

A causa della gravità delle ferite, entrambe le giovani sono state trasferite in un centro specializzato a San Gallo, dove si trovano ancora in cura. Da allora, i genitori fanno la spola tra casa e l'ospedale per stare accanto a loro.

Anche la figlia più piccola, che era in casa durante l'incendio, sta ricevendo cure mediche. Secondo i genitori, infatti, è sotto shock.

La famiglia si aspetta un lungo periodo di trattamento e riabilitazione. Sono già state necessarie diverse operazioni e potrebbero seguirne altre.

Come Laëtitia ha vissuto l'inferno

Anche altri sopravvissuti hanno descritto i drammatici minuti trascorsi nel bar poco dopo la tragedia. La 17enne Laëtitia ha raccontato che si trovava nel seminterrato da poco tempo quando la situazione è degenerata.

«Circa un minuto prima che scoppiasse il rogo, ho sentito improvvisamente urlare 'fuoco, fuoco'», ha detto in un'intervista al canale televisivo francese «BFMTV».

A quel punto è scoppiato il panico. «Abbiamo iniziato a correre. Il fuoco si è propagato molto, molto rapidamente e il fumo ci ha bruciato gli occhi. Non riuscivamo a respirare», ha detto l'adolescente.

Ha anche sentito un'esplosione vicino al suolo. «L'ho sentita sulle gambe», ha raccontato la giovane. Le persone nella folla spingevano e spingevano, «tutti come pazzi».

