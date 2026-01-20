  1. Clienti privati
Anche in Svizzera Forte tempesta solare si abbatte sulla Terra innescando spettacolari aurore boreali

SDA

20.1.2026 - 08:00

Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra lunedì e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e ai sistemi satellitari, oltre a innescare spettacolari aurore boreali, anche in Svizzera

Keystone-SDA

20.01.2026, 08:00

20.01.2026, 08:12

Secondo il centro di previsione meteorologica spaziale Usa, il potente fenomeno ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5 ieri, ma perderà intensità nel corso della giornata.

È la più potente dal 2003 quando la «tempesta di Halloween» ha causato blackout in intere zone della Svezia e ha danneggiato le infrastrutture energetiche in Sudafrica. Fenomeni di tale intensità sono rari e sono legati all'attività solare.

La tempesta attuale è stata innescata da una forte eruzione solare verificatasi domenica, ha spiegato il centro. Le particelle solari espulse perturbano il campo magnetico terrestre, provocando talvolta aurore ma anche interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza, problemi ai satelliti e sbalzi di tensione nella rete elettrica.

Le aurore provocate dal fenomeno potrebbero essere visibili anche in luoghi in cui normalmente non compaiono come gli Stati Uniti. In effetti già ieri sera – secondo quanto scrive MeteoNews su X – i cieli svizzeri sono stati illuminati da aurore boreali.

