Una foto satellitare mostra un aereo spezzato nella Foresta Nera... che in realtà non esiste

In questa immagine satellitare, Google Maps mostra un aereo passeggeri con un'ala rotta nel bel mezzo della Foresta Nera. In realtà, però, nel luogo in questione non si trova alcun velivolo. Il gigante informatico non ha una spiegazione per questo enigma.

Un testimone oculare conferma però che nel luogo in questione non si trova alcun velivolo.

Un aereo di linea giace nel bel mezzo della Foresta Nera, almeno questo secondo l'immagine satellitare disponibile su Google Maps. A confondere ancora di più è che la parte dell'ala sinistra è spezzata. Si può intravedere la scritta Lufthansa.

Gli alberi intorno al Boeing 747 sembrano intatti, non ci sono tracce di un incidente o di un atterraggio d'emergenza. L'immagine ricorda le foto degli aerei precipitati in luoghi remoti, intorno alle quali la vegetazione si è ripresa da tempo.

Che cosa è successo in quel posto tra Schramberg e Heiligenbronn, nel Baden-Württemberg, su una collina chiamata Sulgen? Perché nessuno si è accorto di nulla?

Non c'è nessun aereo nella foresta

La risposta alla seconda domanda è semplice: perché sul posto non c'è nessun aereo. Un dipendente del distretto amministrativo ha detto alla stazione radio Antenne 1: «Posso assicurarvi che non c'è nessun aereo nella foresta di Sulgen».

Un portavoce della Lufthansa ha sfruttato l'occasione per fare una battuta: «Abbiamo parcheggiato l'aereo lì. Purtroppo una delle ali si è rotta. Ma non importa, tanto l'aereo non verrà più utilizzato». E aggiunge che nessuno alla compagnia aerea sa come il velivolo sia finito su Google Maps.

Il gigante informatico ha dichiarato alla redazione della radio che non può fornire spiegazioni per i singoli casi. Quello che è certo è che l'immagine non corrisponde alla realtà.

Il jet potrebbe essersi «infilato in mezzo»

Come si legge su t-Online, degli esperti hanno spiegato che le immagini satellitari di Google sono composte da singoli fotogrammi. Uno scatto proveniente da un'altra località potrebbe essersi «infilata».

Un utente sostiene addirittura che si può vedere un aereo di Air Berlin che è stato fotografato mentre si avvicinava all'aeroporto di Stoccarda. Questa compagnia aerea è fallita nel 2017. Non si sa da quanto tempo l'aereo giaccia nella foresta di Google con un'ala rotta.