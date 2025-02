Il film «One For The Road» (nella foto) del 2023 parla di un esperimento: riuscirà il direttore dei lavori Mark (Frederick Lau) a rimanere sobrio? Immagine: zVg

Le donne si ubriacano più velocemente degli uomini; birra su vino da non fare; la grappa aiuta la digestione: questi sono solo alcuni dei molti miti che esistono sul consumo di alcol. Quali di questi sono effettivamente veri?

Bere disordinatamente fa ubriacare più velocemente? blue News rivela quanta verità c'è dietro undici miti comuni sul consumo di alcolici.

«Birra su vino, non farlo - vino su birra, questo è il mio consiglio». Chiunque abbia mai bevuto alcolici probabilmente conosce questo detto. Ma questo non lo rende più vero.

Il fatto è che non importa in quale forma e in quale ordine si consuma l'alcol: alla fine, l'unica cosa che conta è la quantità. Mostra di più

L'alcol è di gran lunga la droga più diffusa al mondo. Questo stimolante, rilassante, disinibente e inebriante è saldamente ancorato alla nostra cultura.

Ma non tutto quello che sappiamo sull'alcol è vero: la grappa aiuta la digestione e l'alcol evapora quando si cucina: è davvero così? E cosa c'è dietro questi miti?

blue News analizza da vicino i miti e i detti più comuni sul consumo di alcol e rivela se sono effettivamente veri.

Mangiare molto prima di bere alcolici

Mangiare molti cibi grassi prima di bere per rimanere sobri più a lungo? In realtà funziona. Con una buona base di cibo in corpo prima di bere, l'alcol impiega più tempo a entrare nel flusso sanguigno.

Ma uno stomaco pieno non impedisce all'alcol di essere assorbito completamente, ma aiuta solo a non ubriacarsi così rapidamente.

La cannuccia fa ubriacare più velocemente

Ci si ubriaca più velocemente se si beve con la cannuccia. È vero? I long drink o i cocktail vengono solitamente serviti con la cannuccia, ma questo non cambia il contenuto alcolico della bevanda.

È solo una questione di velocità: con la cannuccia si beve più velocemente e ci si ubriaca più in fretta.

Le donne si ubriacano più velocemente degli uomini. Sì, è vero. Il motivo è che le donne hanno più grasso corporeo degli uomini e il contenuto di liquidi del loro corpo è inferiore di circa dieci punti percentuali. Getty Images/iStockphoto

Una grappa aiuta la digestione

Una grappa dopo i pasti aiuta la digestione e allevia il senso di sazietà? Non è del tutto vero. L'alcol non favorisce la digestione, ma la rallenta.

È però vero che la grappa ha un effetto rilassante sui muscoli e quindi anche sullo stomaco. Questo provoca una sensazione piacevole.

«Birra sul vino, non farlo...»

«Birra sul vino, non farlo. Vino su birra, questo è il mio consiglio!». Molte persone seguono questo detto e smettono di bere birra dopo un bicchiere di vino. Giustamente?

Finora nessuno è riuscito a dimostrare che questo sia vero. Alla fine è tutta una questione di contenuto alcolico e non di ordine di consumo.

Se si beve in modo disordinato, ci si ubriaca più velocemente

Se si bevono diverse bevande in modo disordinato ci si ubriaca più velocemente? Non c'è un briciolo di verità nemmeno dietro questo mito.

Come nel caso del detto «birra sul vino, non farlo...» (vedi punto 5), non è l'ordine delle bevande che conta, ma la quantità.

Quindi anche questa è una sciocchezza e non previene i postumi della sbornia la mattina dopo.

Le donne si ubriacano più rapidamente

Le donne si ubriacano più velocemente degli uomini. Sì, questo mito è vero. Il fegato femminile scompone l'alcol più lentamente di quello maschile.

Ma ciò è dovuto anche al contenuto di liquidi nel corpo. Nelle donne è più basso che negli uomini e l'alcol si distribuisce su una quantità minore di liquidi.

Per questo motivo la concentrazione di alcol nel sangue, espressa in percentuale per mille, è più alta nelle donne che negli uomini a parità di quantità di bevande.

Le persone che bevono regolarmente alcolici si sentono meno ubriache perché la loro tolleranza aumenta nel tempo. Tuttavia, non si tratta di una cosa positiva, ma di un segnale di allarme da parte dell'organismo. Getty Images/iStockphoto

L'alcol aiuta ad addormentarsi?

L'alcol aiuta davvero ad addormentarsi? All'inizio sì, perché l'alcol calma i nervi e facilita l'addormentamento. Ma le cose non vanno poi così bene.

Il corpo deve scomporre l'alcol, quindi il sonno è più agitato e meno probabile. Il bicchiere della staffa va quindi a scapito della qualità del sonno.

I bevitori esperti hanno un vantaggio

I bevitori esperti possono sopportare di più. È vero? Chi beve regolarmente si sente meno ubriaco perché la sua tolleranza aumenta nel tempo.

Non si tratta di una cosa positiva, ma di un importante segnale di allarme da parte dell'organismo. Anche se il cervello si è già abituato alla sensazione, il fegato ha bisogno dello stesso tempo per scomporre l'alcol.

L'alcol riscalda il corpo dall'interno

L'alcol riscalda dall'interno? Quando si consumano bevande alcoliche, i vasi sanguigni si dilatano, migliorando l'afflusso di sangue alla pelle.

Questo crea calore, che viene rilasciato all'esterno e riduce la temperatura corporea. Anche se sembra che l'alcol riscaldi, in realtà il corpo si raffredda. Ecco perché questa è un'idea sbagliata.

Una doccia fredda fa passare la sbornia

Bere un caffè dopo la festa e rimettersi al volante? Che sciocchezze!

Che si tratti di un caffè o di una doccia fredda, nessuno dei due aiuta a smaltire l'alcol, ma si limita a farci sentire un po' più freschi. Il corpo ha bisogno di tempo per smaltire completamente l'alcol.

L'alcol evapora durante la cottura

L'alcol viene spesso utilizzato in cucina: il vino bianco nel risotto, il vino rosso per la carne rossa. Ma il contenuto alcolico evapora davvero? È vero che l'etanolo evapora, in quanto il suo punto di ebollizione è di circa 80 gradi.

Ma la quantità che si volatilizza dipende dal tempo di cottura: più lungo è, più basso è il contenuto alcolico residuo. Anche dopo due ore e mezza di ebollizione, può però essere ancora presente negli alimenti.