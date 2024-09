L'Estremadura ha una superficie di 41.634 chilometri quadrati, pari a quella della Svizzera. Imago

Il Governo spagnolo sta cercando di attirare lavoratori giovani e tecnicamente qualificati nella remota regione dell'Estremadura. E, per farlo, ha deciso di mettere in palio una ricompensa fino a 14.000 franchi.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La Spagna sta cercando di attirare i nomadi digitali nella remota regione dell'Estremadura.

Il Governo paga fino a 14.000 franchi per trasferirsi.

I giovani lavoratori sono particolarmente ricercati. Mostra di più

La regione occidentale spagnola dell'Estremadura ha un problema: troppe persone se ne stanno andando. Al momento ci sono solo 26 abitanti per chilometro quadrato e in nessun altro luogo della Spagna la densità di popolazione è così bassa. A titolo di confronto, Barcellona conta circa 16.000 persone per chilometro quadrato.

Il Governo vuole cercare di cambiare questa situazione e, per farlo, ha deciso di mettere a disposizione circa due milioni di franchi per attirare i nomadi digitali. Lo riporta «Forbes».

I nomadi digitali sono lavoratori che utilizzano quasi esclusivamente le tecnologie digitali per svolgere il proprio lavoro. Il denaro sarà quindi utilizzato per invitarli a trasferirsi nell'Estremadura, fra le sue montagne, le sue foreste, i suoi laghi e le sue riserve naturali.

I giovani sono particolarmente benvenuti

In particolare, donne e uomini di età inferiore ai 30 anni riceveranno 10.000 euro (9'460 franchi) se si trasferiranno in Estremadura e ci vivranno per due anni. Chi deciderà di rimanere nella regione per ulteriori due anni riceverà altri 5000 euro (4'730 franchi).

Gli uomini e le donne di età superiore ai 30 anni riceveranno inizialmente 8'000 euro (7'570 franchi) e altri 4'000 euro (3'780 franchi) due anni dopo.

L'obiettivo è quello di rivitalizzare l'economia locale e fermare l'emigrazione. Possono candidarsi cittadini di tutto il mondo, ma chi non ha un passaporto dell'UE deve munirsi di un visto per nomadi digitali.

L'unico vincolo per i candidati? Devono trasferirsi in un paese con una popolazione inferiore a 5.000 persone.

Il basso costo della vita come vantaggio

Secondo «Forbes», il periodo di presentazione delle domande dovrebbe iniziare a metà settembre. Le domande possono essere inviate per posta elettronica tramite il sito web di Extremadura.

Oltre alla ricompensa finanziaria, la regione in questione vanta un basso costo della vita.

Stando a quanto riporta sempre «Forbes», ad esempio, gli affitti a Cáceres, una delle zone più importanti della regione, sono inferiori del 63% rispetto a Madrid. I prezzi dei supermercati sono invece più bassi del 5,2% rispetto alla capitale.

Resta da vedere se questi argomenti siano sufficienti...