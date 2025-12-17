Nel Sud della Francia un’auto con due occupanti - mamma e figlia - ha sfondato una vetrata ed è affondata in una piscina coperta. Decisivo l’intervento di bagnini e nuotatori.

Un'auto è finita nella piscina coperta di La Ciotat, nel Sud della Francia, dopo un errore di manovra nel parcheggio.

Una donna di 38 anni e la figlia di cinque anni sono state salvate da bagnini e nuotatori, senza riportare ferite.

Al momento dell'incidente, nella piscina c'erano una ventina di persone, ma l'auto non ha colpito nessuna di loro. Mostra di più

Un errore durante una manovra di parcheggio è costato a una donna un'incidente decisamente fuori dal comune. Nel Sud della Francia una vettura è finita nella vasca principale di una piscina coperta dopo aver sfondato una recinzione e la vetrata dell’impianto.

L’incidente è avvenuto a La Ciotat, località della Costa Azzurra. Secondo quanto comunicato dalle autorità cittadine, l’auto ha prima urtato un cancello e poi ha attraversato la facciata in vetro dell’edificio, finendo direttamente in acqua.

Una bagnina, un bagnino e un nuotatore sono intervenuti immediatamente, riuscendo a estrarre dall’abitacolo la conducente e la figlia che viaggiava con lei.

Come riferito dall’emittente BFMTV, si tratta di una donna di 38 anni e di sua figlia di cinque. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia per mettere in sicurezza l’area.

Una scena da film hollywoodiano

«È successo tutto in pochi istanti. Non siamo certo preparati a uno scenario da film di Hollywood», ha raccontato il bagnino ai microfoni di BFMTV. Al momento dell’incidente, nella vasca si trovavano circa venti persone, tra cui un gruppo di salvataggio della Croce Rossa.

I due bagnini si sono tuffati subito per raggiungere l’auto e soccorrere le occupanti. Aprire le portiere sott’acqua, ha spiegato il testimone, è stato possibile solo con grande fatica. «Per fortuna nessuno è stato colpito dalla vettura. È stato un vero miracolo».

Se l’auto è affondata in pochi secondi, più complessa sarà la sua rimozione. Le autorità comunali hanno fatto sapere che il veicolo dovrà ancora essere recuperato e che, a causa dei danni ingenti, la piscina resterà chiusa per diverse settimane.