L'animale avvistato nel sud di Berlino. Frame video Twitter

Una leonessa sta vagando liberamente in zona sud di Berlino? Ne è convinta la Polizia, che ha cercato l'animale per tutta la notte. Da dove provenga l'animale però ancora non si sa, dato che agli zoo e ai circhi della regione non manca nessun animale. È quindi mistero sull'accaduto.

Hai fretta? blue News riassume per te A Berlino, la polizia sta cercando una leonessa in libertà. I residenti dei villaggi a sud della capitale tedesca hanno avvistato l'animale.

L'operazione di ricerca è andata avanti tutta la notte.

La polizia avverte gli abitanti delle città di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf di non lasciare le loro case.

Ma né agli zoo né i circhi a Berlino e dintorni mancano un animale. Mostra di più

Dalla mezzanotte, la polizia è alla ricerca di una leonessa nel sud di Berlino. I residenti hanno infatti avvistato qualcosa dalle sembianze dell'animale selvatico e hanno quindi allertato le autorità locali. Secondo quanto riportato da t-online, la polizia avrebbe fatto intervenire anche esperti di benessere animale con pistole stordenti.

Un video pubblicato su Twitter potrebbe mostrare effettivamente una leonessa. Non è possibile confermare se il filmato provenga dalla regione in questione e proprio da questa scorsa. La polizia sta avvertendo i residenti di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf di non lasciare le loro abitazioni.

Finora la polizia non ha trovato né una leonessa né un animale che possa essere scambiato per tale. La provenienza del predatore è inoltre sconosciuta. Un portavoce della polizia ha dichiarato a t-online che né uno zoo né un circo della regione sono alla ricerca di un leone fuggito.

Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus. Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation. pic.twitter.com/AqODrxySHz — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023

Nel video qui sopra, i residenti locali commentano la bizzarra situazione. «Siamo stati svegliati all'una di notte dagli elicotteri di ricerca», dice un uomo. «Poi la mattina abbiamo scoperto dai giornali cosa stavano cercando».

Un altro residente teme soprattutto per i suoi cani bassotto: «Probabilmente sarebbero il cibo ideale di un leone». L'uomo si è quindi recato in un altro quartiere per portare a spasso i suoi amici a quattro zampe.