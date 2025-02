Ad Albufeira, in Portogallo, i bikini potranno essere indossati solo in spiaggia. La località balneare vuole introdurre il divieto di indossare il bikini in città. Unsplash/danielcgold

Nella popolare località balneare portoghese di Albufeira entrerà presto in vigore il divieto di indossare il bikini. Il nuovo regolamento intende contrastare gli effetti collaterali negativi del turismo di massa.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te La località balneare portoghese di Albufeira pianifica il divieto di indossare costumi da bagno fuori dalla spiaggia.

I trasgressori potrebbero incorrere in multe da 300 a 1'500 euro e persino in pene detentive.

Le nuove misure mirano a combattere il turismo di massa. Saranno vietati anche l'ubriachezza, la minzione pubblica e gli sputi per strada.

Divieti simili sono già in vigore a Barcellona e Palma di Maiorca. Mostra di più

Passeggiare sul lungomare in bikini dopo una giornata in spiaggia e comprare qualche souvenir per i vostri cari a casa? Presto non sarà più possibile ad Albufeira, in Algarve, come riporta il «Correio da Manhã». O almeno non così liberamente.

La località balneare portoghese sta pensando di introdurre un «divieto di nudità parziale» per penalizzare i turisti che indossano solo costumi da bagno fuori dalla spiaggia.

D'ora in poi, gli uomini dovranno indossare almeno una camicia e le donne dei pantaloni o gonna e camicia.

Secondo il giornale, i trasgressori potrebbero rischiare una multa tra i 300 e i 1'500 euro - l'equivalente di 280 o 1'400 franchi - o addirittura una pena detentiva. Le spiagge, i loro parcheggi e gli hotel sono esenti dal regolamento.

Vietato ubriacarsi, urinare o sputare per strada

Il codice di condotta è già stato adottato dal Consiglio comunale. Ora sarà discusso dai cittadini della cittadina fino al 14 marzo. Alla base delle nuove misure c'è la lotta al turismo di massa, che porta con sé molti effetti collaterali negativi.

Oltre ai costumi da bagno nei luoghi pubblici, saranno vietati l'ubriachezza, l'urinare e altri comportamenti inappropriati come sputare o dormire per strada.

Il sindaco di Albufeira, José Carlos Martins Rolo, aveva già parlato di una nuova strategia turistica lo scorso anno. L'obiettivo è quello di dipendere meno dal mercato britannico, che rappresenta la quota maggiore di tutti i visitatori annuali. Albufeira è infatti una destinazione di vacanza popolare per gli inglesi.

Albufeira vuole diventare attraente anche in bassa stagione

La piccola città portoghese vuole diventare più attraente anche in bassa stagione. Il divieto di indossare costumi da bagno vuole contribuire a darle una nuova immagine.

Non è la prima località turistica ad adottare misure di questo tipo. Anche in Italia ci sono destinazioni, come Lignano, che prendono provvedimenti contro l'eccessivo permissivismo comminando multe.

A Barcellona e Palma di Maiorca, bikini e costumi da bagno non sono più tollerati nei negozi e nei ristoranti.