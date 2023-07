Nave cargo brucia al largo delle coste olandesi: «Il peggio è se affonda»

L'operazione di spegnimento dell'incendio sulla nave da carico «Fremantle Highway», nel Mare del Nord, vicino ad Ameland nei Paesi Bassi. KEYSTONE

Durante la notte è scoppiato un incendio su una nave per il trasporto di auto al largo delle coste olandesi. Una persona è morta. A causare il rogo sarebbe stata un veicolo elettrico. Se il mercantile affondasse, sarebbe una catastrofe. Ecco perché.

Secondo il sindaco dell'isola tedesca di Borkum, nel Mare del Nord, un possibile affondamento della nave mercantile in fiamme al largo delle coste olandesi potrebbe provocare gravi danni ambientali.

«La cosa peggiore sarebbe che la nave affondi e, non sotto controllo, gli inquinanti vengano trascinati in mare», ha dichiarato Jürgen Akkermann alla Deutschen Presse-Agentur. Dal suo punto di vista il pericolo è causato dalle auto elettriche a bordo del mezzo, oltre che da una possibile fuoriuscita di olio combustibile pesante. «Sarebbe il caso peggiore».

Het schip staat nog in brand. Het bergingsvaartuig Hunter heeft een noodverbinding met het schip en houdt het schip zo gecontroleerd op een positie. Meerdere partijen werken aan een plan van aanpak om de schade zoveel mogelijk te beperken. pic.twitter.com/EYFTJJaHVo — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) July 26, 2023

Akkermann ha anche elogiato i servizi di emergenza. Secondo sue informazioni, l'aiuto è arrivato sul posto rapidamente. «La cooperazione tra le autorità sembra funzionare bene». L'isola di Borkum si trova a circa 50 chilometri dal luogo dell'incidente.

La nave dovrebbe essere di nuovo in posizione verticale

In mattinata, la guardia costiera olandese ha riferito che la nave cargo «Fremantle Highway» era ribaltata. Ora l'imbarcazione è tornata in posizione verticale, ha detto Edwin Granneman della guardia costiera RTL NL, ma continua a bruciare.

Le fiamme che divorano il mercantile, al largo dell'isola olandese di Ameland nel Mare di Wadden con quasi 3.000 auto a bordo, evocano a Borkum i ricordi di un disastro ambientale accaduto all'inizio del 2019.

A quel tempo, la nave «MSC Zoe» con 8.000 container a bordo, ne perse 342 nel tempestoso Mare del Nord sulla strada per Bremerhaven. La maggior parte si è frantumata quando ha colpito l'acqua, provocando la deriva di tonnellate di rifiuti sulle spiagge. Le isole olandesi Wadden e Borkum sono state particolarmente colpite.

«Le spiagge qui sono state massicciamente inquinate», ha detto Akkermann. Lo sforzo per pulirle è stato notevole. «Anni dopo abbiamo trovato questa spazzatura durante le nostre campagne di pulizia della spiaggia». A quel tempo, si trattava però di collettame, che una persona poteva tranquillamente raccogliere.

Una fondazione per l'ambiente mette in guardia

Anche la fondazione ambientale olandese De Noordzee teme gravi danni all'ambiente: «Questo potrebbe significare un disastro per il Mare del Nord e il Mare di Wadden», ha detto mercoledì un portavoce della fondazione all'agenzia di stampa olandese ANP.

Pure il sindaco di Ameland, Leo Pieter Stoel, è preoccupato che i rifiuti stiano contaminando il mare di Wadden e la costa delle isole. I soccorritori stanno facendo di tutto per stabilizzare la nave mercantile e spegnere l'incendio.

La «Fremantle Highway» è carica di migliaia di auto ed era in viaggio da Bremerhaven all'Egitto quando l'incendio è scoppiato intorno a mezzanotte.

Un'auto elettrica probabilmente ha causato l'incendio

L'incendio è probabilmente divampato in una delle 25 auto elettriche a bordo. Il fuoco si è propagato così rapidamente che sette membri dell'equipaggio sono dovuti saltare fuori bordo. Gli altri sono stati soccorsi in elicottero. Una persona è morta. Altre 16 sono rimaste ferite. Secondo la guardia costiera, nessuno è in pericolo di morte.

La nave cargo è stata fissata con un cavo su un rimorchiatore, comunica la guardia costiera. Questo per evitare che si allontani e blocchi l'importante rotta da e per la Germania.