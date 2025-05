Una nave container si è incagliata in un fiordo norvegese e si è fermata davanti a una casa. dpa

Una nave lunga 130 metri è decisamente impressionante da osservare. Ma lo è ancora di più quando, al posto di essere in acqua, si trova nel giardino di una casa. È quello che è successo in Norvegia, a seguito di un naufragio.

tafi / dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Una nave portacontainer lunga 135 metri si è schiantata in un fiordo in Norvegia, mancando di poco una casa che si trova sulla costa.

La «NCL Salten» si è schiantata nel giardino di Johan Helberg sul fiordo di Trondheim giovedì mattina per motivi ancora inspiegabili.

A pochi metri di distanza, Helberg si trovava tranquillamente nel suo letto ed è stato svegliato solo da un vicino di casa agitato. Mostra di più

È stato decisamente un colpo di fortuna: una nave container lunga 135 metri si è schiantata in un fiordo in Norvegia, ma si è fermata a pochi metri da un'abitazione.

La nave si è incagliata giovedì mattina nel fiordo di Trondheim, vicino a Byneset, proprio di fronte alla casa di Johan Helberg.

Quest'ultimo ha dichiarato alla radio «NRK» che in quel momento stava dormendo e che non si era accorto di nulla: «Ma ci siamo svegliati quando il nostro vicino di casa ha suonato il campanello, gridando: "Avete visto la nave?"».

«È stata una cosa assolutamente assurda. Quando ho guardato fuori dalla finestra, ho visto solo l'enorme prua di una nave». Se l'imbarcazione avesse colpito la terraferma cinque metri più a destra, la sua casa probabilmente non esisterebbe più, ha commentato Helberg.

Il motivo per cui la nave ha sbagliato rotta deve ancora essere chiarito. KEYSTONE

«È stato assolutamente assurdo»

Le foto dell'NRK e dell'agenzia di stampa «NTB», tra le altre, hanno mostrato come la nave abbia mancato decisamente di poco l'abitazione. Un video pubblicato dal quotidiano «Verdens Gang» mostra la nave che si schianta contro la terraferma.

«Ovviamente non dovrebbe mai accadere una cosa del genere e dobbiamo scoprire perché è invece avvenuta», ha dichiarato a NTB Bente Hetland, amministratore delegato della compagnia di navigazione responsabile.

L'incidente si è fortunatamente concluso in modo relativamente buono: la casa non ha subito danni, ad eccezione di un piccolo danno al tubo della pompa di calore, e l'equipaggio della nave è rimasto illeso; inoltre, non si teme una perdita di petrolio in mare.

La nave sarà trascinata in acque più profonde il prima possibile.