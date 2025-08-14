  1. Clienti privati
Ecco la favorita Una «nepo baby» in pole position per la direzione di Vogue

SDA

14.8.2025 - 15:01

Anne Wintour a una sfilata a Milano nel 2006. (foto d'archivio)
Anne Wintour a una sfilata a Milano nel 2006. (foto d'archivio)
Keystone

Una «nepo baby» sarebbe la frontrunner per la direzione di Vogue: secondo la rubrica di gossip del New York Post, la favorita per prendere il posto di Anna Wintour è Chloe Malle, 39 anni, figlia dell'attrice americana Candice Bergen e del regista francese Louis Malle.

Keystone-SDA

14.08.2025, 15:01

14.08.2025, 15:15

Attualmente redattrice della rivista, Malle si è fatta notare di recente per aver intervistato Lauren Sánchez in vista del matrimonio con Jeff Bezos lo scorso giugno.

Sempre secondo Page Six, la rubrica di gossip del Nyp, la «nepo baby» – abbreviazione di «nepotism baby» traducibile anche come «figlia di papà» – sarebbe nelle «fasi finali» dei colloqui, dopo che i vertici di Condé Nast – tra cui il Ceo Roger Lynch e la stessa Wintour – hanno ristretto la rosa a pochi candidati, quattro o cinque nomi che includerebbero anche Nicole Phelps, direttrice globale di Vogue Runway, più un paio di esterni.

Secondo indiscrezioni, il nuovo direttore dovrebbe entrare in carica prima dell'inizio della New York Fashion Week, in programma dall'11 al 16 settembre.

La notizia che Anna Wintour avrebbe lasciato dopo 37 anni la direzione di Vogue era uscita a fine giugno sul The Daily Front Row. Wintour manterrà comunque gli incarichi di global chief content officer di Condé Nast e global editorial director di Vogue. Figura tra le più potenti e influenti della moda contemporanea, sotto la direzione di Queen Anna la rivista ha consolidato la propria fama di «Bibbia della moda».

