La diga rappresenta un importante tassello della produzione elettrica svizzera. Keystone

Viene inaugurata oggi la nuova diga Spitallamm, uno dei due sbarramenti del Grimselsee, bacino idroelettrico nella zona del passo del Grimsel, nell'Oberland bernese.

Keystone-SDA SDA

La particolarità della cosa sta nel fatto che invece di risanare la vecchia diga, costruita fra il 1925 al 1932, è stato innalzato immediatamente davanti un nuovo, analogo manufatto: quello vecchio sarà semplicemente lasciato al suo posto e sommerso dalle acque.

La nuova diga ha un'altezza di 113 metri e una lunghezza della corona di 212 metri, fa sapere la società di gestione Kraftwerke Oberhasli (KWO) sul suo sito web. Per la costruzione, costata 125 milioni di franchi, sono stati utilizzati 220'000 metri cubi di calcestruzzo.

L'inaugurazione ufficiale coincide con il 100esimo anniversario della creazione della KWO. L'azienda – controllata da BKW e dalle aziende elettriche di Berna, Basilea e Zurigo – gestisce tredici centrali idroelettriche con otto bacini nelle regioni del Grimsel e del Susten.

Con la costruzione del nuovo impianto, KWO vuole garantire che l'acqua del Grimselsee possa essere utilizzata a lungo termine per la produzione di energia elettrica senza limitazioni. Il lago è arginato da due dighe, quella di Spitallamm e quella di Seeuferegg: quest'ultima, a differenza dell'altra, non aveva bisogno di essere risanata. KWO prevede di aumentare in futuro il volume del lago innalzando i due muri di sbarramento di 23 metri. La nuova diga di Spitallamm è già stata progettata per un eventuale ampliamento.