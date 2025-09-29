  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Attacco mirato al tumore Una nuova molecola creata a Basilea dà speranza nella lotta contro il cancro

SDA

29.9.2025 - 08:02

Un nuovo studio mostra risultati promettenti nella ricerca sul cancro. (immagine simbolica)
Un nuovo studio mostra risultati promettenti nella ricerca sul cancro. (immagine simbolica)
Bernd Wüstneck/dpa

Un gruppo di ricerca dell'Università di Basilea ha sviluppato una molecola che colpisce in modo specifico le difese immunitarie contro i tumori. I primi test mostrano risultati promettenti: è in corso una sperimentazione clinica.

Keystone-SDA

29.09.2025, 08:02

29.09.2025, 08:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I ricercatori dell'Università di Basilea hanno sviluppato una nuova proteina di fusione progettata per mobilitare il sistema immunitario in modo specifico contro i tumori.
  • La molecola combina una forma migliorata di interleuchina-2 con un anticorpo che blocca l'effetto frenante delle cellule tumorali e agisce quindi direttamente sul tumore.
  • I primi risultati di laboratorio mostrano un'attivazione selettiva delle cellule immunitarie che distruggono i tumori.
  • Il principio attivo è attualmente in fase di sperimentazione in uno studio di fase I da parte di Roche.
Mostra di più

Gli scienziati di Basilea vogliono combattere il cancro in modo più efficace con una nuova molecola. La nuova proteina di fusione è progettata per mobilitare le difese dell'organismo contro i tumori in modo mirato.

La sostanza attiva è attualmente in fase di sperimentazione clinica di Fase I da parte della casa farmaceutica Roche, ha annunciato l'Università di Basilea.

Le cellule tumorali possono «nascondersi» dal sistema immunitario. Inviano un segnale di «non attacco» a queste cellule, in modo che non le distruggano. Inoltre, esistono cellule di difesa che rallentano l'attacco del sistema immunitario.

La nuova molecola annulla questi segnali e incita specificamente le cellule immunitarie dell'ambiente tumorale ad attaccare.

Immunoterapia avanzata

I primi pazienti affetti da cancro sono stati trattati con l'immunoterapia 40 anni fa. La terapia si basava sulla sostanza di segnalazione interleuchina-2 (IL-2). All'epoca era in grado di attivare il sistema immunitario, ma aveva anche gravi effetti collaterali e in alcuni casi rafforzava le cellule che proteggono il tumore dall'attacco.

La molecola sviluppata dai ricercatori dell'Università di Basilea e dell'Ospedale Universitario di Basilea combina ora una forma migliorata di questa sostanza di segnalazione con un anticorpo che blocca l'effetto frenante delle cellule tumorali.

In questo modo, le cellule di difesa possono agire direttamente sul tumore senza attivare le cellule frenanti.

In uno studio pubblicato sulla rivista «Science Translational Medicine», i ricercatori hanno riferito che in diversi esperimenti di laboratorio con cellule tumorali e immunitarie di pazienti affetti da cancro ai polmoni, questa molecola ha attivato principalmente le cellule immunitarie che eliminano le cellule anormali.

E quelle che smorzano il sistema immunitario non sono state attivate.

I più letti

Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Ermotti canta «Adieu liebe Schweiz», spopola un video fake su UBS

Altre notizie

Maltempo. Salgono a 11 le vittime del tifone Bualoi in Vietnam

MaltempoSalgono a 11 le vittime del tifone Bualoi in Vietnam

Gli articoli resi di Zalando. Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché

Gli articoli resi di ZalandoMerce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché

Eventi. In 300'000 alla Festa della vendemmia di Neuchâtel

EventiIn 300'000 alla Festa della vendemmia di Neuchâtel