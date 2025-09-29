Un nuovo studio mostra risultati promettenti nella ricerca sul cancro. (immagine simbolica) Bernd Wüstneck/dpa

Un gruppo di ricerca dell'Università di Basilea ha sviluppato una molecola che colpisce in modo specifico le difese immunitarie contro i tumori. I primi test mostrano risultati promettenti: è in corso una sperimentazione clinica.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori dell'Università di Basilea hanno sviluppato una nuova proteina di fusione progettata per mobilitare il sistema immunitario in modo specifico contro i tumori.

La molecola combina una forma migliorata di interleuchina-2 con un anticorpo che blocca l'effetto frenante delle cellule tumorali e agisce quindi direttamente sul tumore.

I primi risultati di laboratorio mostrano un'attivazione selettiva delle cellule immunitarie che distruggono i tumori.

Il principio attivo è attualmente in fase di sperimentazione in uno studio di fase I da parte di Roche. Mostra di più

Gli scienziati di Basilea vogliono combattere il cancro in modo più efficace con una nuova molecola. La nuova proteina di fusione è progettata per mobilitare le difese dell'organismo contro i tumori in modo mirato.

La sostanza attiva è attualmente in fase di sperimentazione clinica di Fase I da parte della casa farmaceutica Roche, ha annunciato l'Università di Basilea.

Le cellule tumorali possono «nascondersi» dal sistema immunitario. Inviano un segnale di «non attacco» a queste cellule, in modo che non le distruggano. Inoltre, esistono cellule di difesa che rallentano l'attacco del sistema immunitario.

La nuova molecola annulla questi segnali e incita specificamente le cellule immunitarie dell'ambiente tumorale ad attaccare.

Immunoterapia avanzata

I primi pazienti affetti da cancro sono stati trattati con l'immunoterapia 40 anni fa. La terapia si basava sulla sostanza di segnalazione interleuchina-2 (IL-2). All'epoca era in grado di attivare il sistema immunitario, ma aveva anche gravi effetti collaterali e in alcuni casi rafforzava le cellule che proteggono il tumore dall'attacco.

La molecola sviluppata dai ricercatori dell'Università di Basilea e dell'Ospedale Universitario di Basilea combina ora una forma migliorata di questa sostanza di segnalazione con un anticorpo che blocca l'effetto frenante delle cellule tumorali.

In questo modo, le cellule di difesa possono agire direttamente sul tumore senza attivare le cellule frenanti.

In uno studio pubblicato sulla rivista «Science Translational Medicine», i ricercatori hanno riferito che in diversi esperimenti di laboratorio con cellule tumorali e immunitarie di pazienti affetti da cancro ai polmoni, questa molecola ha attivato principalmente le cellule immunitarie che eliminano le cellule anormali.

E quelle che smorzano il sistema immunitario non sono state attivate.