Quattro influencer in viaggio attraverso la Svizzera: in «Destination Escape Switzerland», la nostra patria diventa una grande escape room. In sette episodi, i partecipanti devono risolvere enigmi e cercare indizi.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Nella serie «Destination Escape Switzerland», quattro influencer tedeschi risolvono enigmi e sfide che li portano attraverso otto regioni della Svizzera.

La serie sarà pubblicata su Amazon Prime Video e YouTube il 20 novembre e si compone di sette episodi.

Partendo da Basilea, i partecipanti viaggeranno in treno, autobus e battello, con un grande tesoro che li attende alla fine. Mostra di più

La Svizzera diventa una grande escape room. Quattro partecipanti provenienti dalla Germania partono per «Destination Escape Switzerland» per risolvere enigmi e seguire indizi in questo Paese.

Dal 20 novembre, gli appassionati di reality potranno vedere come se la caveranno l'ex bachelor Niko Griesert (34 anni), l'avventuriera Sabrina Camlott (31 anni), la star dei social media Lukas White (23 anni) e la creatrice di contenuti Annika Gerhard (26 anni). I sette episodi saranno trasmessi su Amazon Prime Video e YouTube.

In varie sfide, la squadra deve affrontare attività avventurose, risolvere enigmi difficili e dimostrare il proprio coraggio. Il viaggio li porta in treno, autobus e barca attraverso otto regioni della Svizzera.

Alla fine un «grande tesoro» attende la squadra, come scrive «Destination Escape» sul suo sito web.

Per rendere le cose un po' più difficili e per aumentare la suspense dello spettacolo, Griesert, Camlott, White e Gerhard vengono ripetutamente messi alla prova dai creatori del format.

«La Svizzera non l'avete mai vista così»

La serie inizia a Basilea, attraversando il Giura, i Grigioni, il Ticino, Lucerna, Berna, Friburgo e Les Diablerets. E mostra la Svizzera nel suo aspetto più bello.

Griesert ha commentato su Instagram prima dell'inizio della serie: «Non avete mai visto la Svizzera così».

La serie «Destination Escape Switzerland» conduce i partecipanti attraverso otto regioni della Svizzera. destination-escape.com

Il lavoro di squadra è l'elemento fondamentale, in quanto il team di quattro persone deve lavorare bene insieme per completare con successo il game show.

Gli spettatori possono aspettarsi un mix di avventura, azione, enigmi, viaggi su strada e documentari di viaggio.