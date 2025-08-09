Denmark to remove ‘pornographic’ mermaid statue, reports say



A debate has erupted in Denmark over the fate of a mermaid statue that is to be removed from public view after being decried as “ugly and pornographic” and “a man’s hot dream of what a woman should look like”.

La Sirenetta di Copenaghen, uno dei simboli della metropoli, ha ora una diretta concorrente. L'installazione artistica «Store Havfrue», la Grande Sirena, sta suscitando polemiche per la sua opulenza. Il Ministero della Cultura vuole ora rimuoverla.

Redazione blue News Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Una voluttuosa scultura di sirena vicino a Copenaghen sta facendo notizia.

I critici hanno etichettato la figura come «pornografica» e «volgare».

Il Ministero della Cultura sta pianificando la rimozione della statua, che sarà presto trasferita nel vicino comune di Tårnby. Mostra di più

La Sirenetta di Copenaghen è il simbolo della capitale danese ed è uno dei soggetti più fotografati del Paese.

La famosa figura in bronzo «Den lille Havfrue» rappresenta una sirena seduta su un masso sulla riva del mare, ma misura appena 125 centimetri. È ispirata all'omonima fiaba di Hans Christian Andersen ed è stata creata dallo scultore danese Edvard Eriksen e inaugurata nel 1913.

La sirenetta ha ora una seria concorrente diretta: la statua «Den Store Havfrue», alta quattro metri, che si trova al momento al Forte di Dragør, vicino a Copenaghen, e assomiglia proprio alla Sirenetta. Ma con una differenza sostanziale: è molto più voluttuosa.

E queste curve stanno facendo scalpore in Danimarca, ma non solo.

«Versione pompata del reality televisivo della Sirenetta»

La statua di granito è stata descritta come una «versione pompata del reality della Sirenetta», scrive «Der Spiegel».

Il suo seno, in particolare, ha suscitato un acceso dibattito. In un commento per il quotidiano danese «Berlingske», il giornalista e pastore Sørine Gotfredsen critica il fatto che questa visione sia inappropriata, soprattutto per i bambini.

La sirena XXL aveva già scatenato accesi dibattiti in Danimarca: i critici l'avevano etichettata come «pornografica» e «volgare».

«Non nascondo che la statua è un'attrazione per gli occhi»

L'artista Peter Bech ha creato la statua nel 2006 come alternativa molto più appariscente alla ben nota, ma piccola e poco appariscente sirena di bronzo di Copenaghen. Tuttavia, anche la nuova versione è stata rapidamente criticata. Nel 2018 è stata spostata a Dragør perché troppo controversa nella capitale.

Anche gli esperti la criticano. Mathias Kryger, critico d'arte di TV2, afferma: «Le sculture negli spazi pubblici devono essere stimolanti e ben studiate. Non credo che questo caratterizzi la Grande Sirena».

Per questo motivo, probabilmente, dovrà trovare nuovamente una buona dimora. L'artista Peter Bech ha già trovato un posto adatto. Presto verrà spostata nel vicino villaggio di Tårnby. Il politico locale Paw Karslund è favorevole: «Non nascondo che la statua è un'attrazione per gli occhi».

Karslund ritiene che il dibattito sia esagerato e che gli spettatori non debbano avere paura di «qualche seno».