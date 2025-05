Una nuova variante di Covid altamente contagiosa si sta diffondendo in Europa

La natura altamente contagiosa di "NB.1.8.1" potrebbe renderlo dominante in Europa nel corso dell'estate. IMAGO/BSIP

La variante «NB.1.8.1» del SARS-CoV-2 è stata recentemente messa sotto sorveglianza dall'OMS. Un aumento dei casi è già stato osservato in Asia e questo nuovo ceppo di Covid è ora arrivato in Europa. Qual è l'impatto di questa variante altamente contagiosa?

Redazione blue News

Il 23 maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato «NB.1.8.1» come una delle varianti sotto sorveglianza a causa del suo potenziale rischio per la salute, come riporta TF1info.

A Hong Kong, le autorità sanitarie affermano che il numero di casi di Covid ha raggiunto un livello record nell'ultimo anno, portando a un aumento significativo dei casi di emergenza e dei ricoveri ospedalieri. «NB.1.8.1» è già diventato dominante in Cina.

A Taiwan è stato segnalato un aumento delle visite al pronto soccorso, dei casi gravi e dei decessi. In risposta, il 20 maggio le autorità hanno annunciato la costituzione di scorte di vaccini e farmaci antivirali per far fronte a questa ondata di casi.

Ma mentre l'Asia è in prima linea, questa nuova variante altamente contagiosa è arrivata anche in Europa.

I viaggiatori provenienti da Giappone, Corea del Sud, Francia, Paesi Bassi e Spagna sono stati testati tra il 22 aprile e il 12 maggio. Nell'Esagono sono stati registrati «almeno 4 casi», secondo Bruno Lina, professore di virologia all'ospedale universitario di Lione, come riportato dai colleghi di «TF1».

Nessun caso più grave

L'emittente francese cita Benjamin Davido, infettivologo dell'Hôpital Raymond-Poincaré di Garches: «I primi risultati mostrano probabilmente che il virus penetra più facilmente nella cellula», afferma. «In termini pratici, questo significa una maggiore trasmissibilità».

Interpellato da «La Dépêche», il professor Bruno Lina, del Centro nazionale di riferimento di Lione, ha dichiarato che questo ceppo «sembra avere una capacità di "evasione immunitaria", il che significa che può sfuggire alle difese che abbiamo acquisito durante un'infezione o con il vaccino».

La natura altamente contagiosa di «NB.1.8.1» potrebbe renderlo dominante in Europa nel corso dell'estate. Ma non c'è da farsi prendere dal panico: secondo l'OMS, la nuova variante non provoca forme più gravi della malattia rispetto alle altre varianti in circolazione. I suoi sintomi sono quindi simili a quelli dell'influenza classica.

Anche se questa variante non sembra essere più grave, le autorità raccomandano alle persone a rischio di indossare mascherine chirurgiche nei luoghi affollati e consigliano alla popolazione di proteggersi sui mezzi di trasporto pubblico.

Il redattore ha scritto questo articolo utilizzando l'AI.