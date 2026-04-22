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Lo spettacolo delle Liridi Una pioggia di meteore sta illuminando i nostri cieli: ecco come avvistarla

Barman Nicolas

22.4.2026

Per vedere le stelle cadenti non serve alcuna attrezzatura: basta allontanarsi dalle luci, aspettare, evitare gli schermi e spaziare con lo sguardo nel cielo.
Per vedere le stelle cadenti non serve alcuna attrezzatura: basta allontanarsi dalle luci, aspettare, evitare gli schermi e spaziare con lo sguardo nel cielo.
IMAGO/Cavan Images

Favorito da condizioni meteo ideali, il cielo notturno offre da alcuni giorni uno spettacolo suggestivo. Le Liridi resteranno attive ancora per diversi giorni. Se il picco di attività si è registrato nella notte tra lunedì e martedì, lo spettacolo è tutt’altro che finito. Quindi alzate gli occhi al cielo già dal calare della sera.

Nicolas Barman

22.04.2026, 19:26

Le Liridi - uno dei principali sciami meteorici, nonché fra i più antichi mai registrati - sono visibili tra la metà e la fine di aprile. Quest'anno, per la precisione, il periodo va dal 14 al 30 del mese.

Non si tratta, dunque, di un fenomeno di una sola notte. 

In media, ogni ora possono attraversare il cielo tra le 10 e le 20 meteore, quando le condizioni sono favorevoli.

Una Luna discreta, poco luminosa

Buone notizie sul fronte dell’osservazione: le condizioni restano nel complesso favorevoli. La Luna, poco luminosa, non disturba la visibilità e consente di godere di un’oscurità ideale.

In molte regioni il cielo dovrebbe restare sereno nei prossimi giorni. Un elemento decisivo per riuscire a scorgere le caratteristiche scie luminose.

Solo in alcune zone potrebbe verificarsi il passaggio di qualche velatura nuvolosa.

Un fenomeno antico oltre due millenni

Dietro queste «stelle cadenti» si nasconde un fenomeno ben noto. Si tratta della polvere lasciata dalla cometa Thatcher durante il suo passaggio nel nostro sistema solare.

Quando la Terra attraversa questa nube di detriti, le particelle entrano nell'atmosfera e bruciano, creando queste brevi strisce di luce.

Uno spettacolo semplice, accessibile... e sempre affascinante.

L'ABC dell'osservazione delle stelle cadenti

  • Nessuna attrezzatura necessaria: le stelle cadenti si osservano a occhio nudo.
  • Non fissate un punto preciso del cielo per un’ora: meglio spaziare con lo sguardo su tutta la volta celeste.
  • Allontanarsi dalle luci della città: l’inquinamento luminoso resta il principale ostacolo.
  • Armarsi di pazienza: gli occhi impiegano circa 15 minuti per adattarsi al buio.
  • Evitare gli schermi e mettersi comodi, ad esempio su una sdraio.
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