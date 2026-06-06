Il balcone cede sotto il peso di una piscina improvvisata e due donne precipitano

Con poche decine di franchi è possibile acquistare una piscina gonfiabile e godersi un luogo fresco a casa propria, ma il problema è il peso (immagine d'archivio d'illustrazione). IMAGO/Depositphotos

Rinfrescarsi a casa può costare molto caro. In Spagna, due donne sono rimaste gravemente ferite dopo il crollo di un balcone sotto il peso di una piscina gonfiabile. Un incidente spettacolare che solleva una domanda molto semplice: il vostro balcone può davvero reggere una piscina?

Nicolas Barman Barman Nicolas

Hai fretta? blue News riassume per te Un balcone è crollato a Girona, in Spagna, sotto il peso di una piscina gonfiabile, ferendo gravemente due donne.

L’incidente riporta l’attenzione sui rischi legati all’installazione di piscine o jacuzzi sui balconi, soprattutto con l’arrivo del caldo.

In Svizzera, i balconi abitativi sono generalmente progettati per sopportare almeno 350 chili per metro quadrato.

Una piscina piena d’acqua, però, può superare rapidamente questo limite.

Oltre al rischio strutturale, bisogna considerare possibili perdite, infiltrazioni, allagamenti e conflitti con i vicini per rumore o danni. Mostra di più

Quello che doveva essere un momento di relax si è trasformato in un dramma a Girona, nel nord-est della Spagna.

Il 31 maggio, due donne sono rimaste gravemente ferite quando un balcone è crollato sotto il peso di una piscina gonfiabile. Le due sono precipitate al piano inferiore.

L’incidente ha suscitato grande clamore in Spagna. E con l’arrivo del caldo, pone una questione che riguarda anche molti inquilini e proprietari in Svizzera: è davvero possibile trasformare il proprio balcone in una mini-piscina?

Una tonnellata d’acqua in pochi metri quadrati

Sulla carta, l’idea è allettante. Bastano poche decine di franchi per acquistare una piscina gonfiabile e concedersi un angolo di frescura direttamente a casa.

Il problema, però, è il peso.

L’acqua pesa molto più di quanto si possa immaginare. Un solo metro cubo corrisponde già a 1000 litri, cioè a circa una tonnellata. E questo senza contare il peso della piscina stessa, dei mobili presenti sul balcone o delle persone che vi fanno il bagno.

Anche una piccola piscina può quindi rappresentare rapidamente un carico considerevole per la soletta di un balcone.

Che cosa prevede la normativa in Svizzera?

In Svizzera, i balconi degli edifici abitativi sono generalmente progettati per sopportare un carico d’esercizio minimo di 350 chili per metro quadrato, secondo la norma SIA 261.

Questo valore tiene già conto della presenza di persone, mobili o altri elementi d’uso comune.

Il problema è che una piscina gonfiabile, una vasca idromassaggio o grandi fioriere piene di terra possono facilmente superare questo limite. Per questo gli specialisti raccomandano di verificare la capacità di carico del balcone prima di installare qualsiasi struttura insolita.

In caso di dubbio, è meglio chiedere il parere di un ingegnere o del proprietario dell’edificio.

I rischi non riguardano solo la struttura

Anche quando un balcone sembra solido, possono presentarsi altri problemi.

Una perdita o uno svuotamento mal gestito possono causare danni ai vicini. Infiltrazioni, pittura rovinata o persino allagamenti possono comportare rapidamente costi importanti.

Anche il rumore può diventare motivo di conflitto. Come per le grigliate o le feste sul balcone, è necessario avere riguardo per il vicinato.

Non tutto è vietato

Bisogna quindi rinunciare del tutto a fare il bagno a casa? Non necessariamente.

Le piccolissime piscine per bambini sono in genere poco problematiche.

Anche in questo caso, però, la prudenza resta d’obbligo. Occorre tenere conto della superficie del balcone, del peso complessivo una volta riempita la piscina e di un dettaglio spesso dimenticato: come svuotarla.