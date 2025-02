I servizi di emergenza hanno impiegato più di un'ora per spegnere l'incendio. Tuttavia, sono riusciti a evitare che il fuoco si propagasse alle ali e alle turbine. keystone-sda.ch

In Corea del Sud, un aereo con 176 persone a bordo ha preso fuoco prima del decollo. L'incidente ha avuto luogo il 28 gennaio. L'Airbus è bruciato completamente. Ora, a quasi una settimana dall'accaduto, si sospetta che la causa dell'incendio sia stato il bagaglio a mano di un passeggero.

Metà della fusoliera è bruciata, l'aereo è andato distrutto completamente, ma fortunatamente tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati tratti in salvo dall'Airbus 321 bruciato all'aeroporto di Busan.

Dopo lo sfollamento, le autorità hanno segnalato sette feriti che hanno subito inalazioni di fumo e contusioni.

Martedì 28 gennaio l'aereo di Air Busan doveva volare dall'aeroporto internazionale di Gimhae, della seconda città di Busan, a Hong Kong, quando è scoppiato un incendio nella parte posteriore del velivolo.

Secondo il Ministero dei Trasporti, 169 passeggeri e sette membri dell'equipaggio sono stati sfollati in sicurezza tramite scivoli di emergenza.

Secondo le autorità, quasi metà della fusoliera è bruciata. Tuttavia, le ali e i motori su entrambi i lati del velivolo non hanno subito danni. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, ha dichiarato un portavoce del Ministero all'agenzia di stampa AFP.

La possibile causa? Una batteria nel bagaglio a mano

Mentre le autorità non hanno voluto commentare la possibile causa del rogo, l'agenzia di stampa Yonhap ha riferito che è scoppiato dopo che del fumo nero è fuoriuscito da un vano bagagli a mano nella parte posteriore dell'aereo.

Secondo i media locali, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un power bank di un passeggero che si trovava nella cappelliera sopra i sedili.

«Sembra che il rogo sia scoppiato quando la batteria portatile di un passeggero, riposta nel bagaglio a mano sopraelevato, è stata compressa», ha dichiarato al quotidiano locale «JoongAng Ilbo» una persona che ha chiesto l'anonimato, vicina ad Air Busan.

Un assistente di volo ha inizialmente chiesto ai passeggeri di rimanere seduti. Poi ha cercato di domare le fiamme con un estintore.

«Quando il fumo si è diffuso in cabina, un passeggero vicino all'uscita di emergenza ha aperto la porta e un assistente di volo ha fatto lo stesso con la porta opposta», ha dichiarato un passeggero a Yonhap.

A quel punto è iniziato lo sfollamento, che è stato «caotico e spaventoso».

Martedì i media locali avevano pubblicato immagini drammatiche che mostravano l'aereo in fiamme. Il fumo denso sembrava provenire dall'interno dell'aereo. keystone-sda.ch

Corea del Sud colpita di nuovo

Il ministro dei Trasporti Park Sang Woo si è scusato mercoledì per il fatto che «si è verificato un altro incidente aereo» dopo la recente tragedia della Jeju Air.

Ricordiamo che alla fine di dicembre, in Corea del Sud si è verificato il peggior incidente aereo nella storia del Paese dell'Asia orientale.

Un Boeing 737-800 della compagnia aerea low-cost sudcoreana Jeju Air, proveniente dalla Thailandia, ha effettuato un atterraggio di pancia all'aeroporto di Muan senza il carrello esteso, ha superato la pista, si è schiantato contro un muro di cemento e si è incendiato.

Quasi tutti i passeggeri a bordo, ossia 179 su 181, sono morti, mentre solo due membri dell'equipaggio sono sopravvissuti.