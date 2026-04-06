Una ragazza scomparsa nel 1994 è stata ritrovata viva, ecco cos'è successo

Christina Marie Plante era scomparsa da oltre tre decenni. Gila County Sheriff's Office

Più di tre decenni fa, l'allora tredicenne Christina Marie Plante, originaria dell'Arizona, è scomparsa senza lasciare traccia. Adesso le indagini della polizia sono riuscite a ricostruire le tracce della bambina e a rintracciare la donna, che oggi ha 44 anni.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Nel maggio del 1994, a 13 anni, Christina lascia la sua casa nello Stato americano dell'Arizona e scompare senza lasciare traccia.

Le ricerche e le indagini della polizia non portano a nulla e il caso viene archiviato.

Un'unità per i casi irrisolti ha risolto il mistero dopo più di tre decenni: Christina era scappata di casa e si è rifatta una vita. Mostra di più

Questo cold case, appena risolto negli Stati Uniti, ha provocato un'ondata di stupore e gioia.

Nel 1994 la tredicenne Christina Marie Plante di Star Valley, una piccola comunità sulle montagne a nord-est di Phoenix, ha lasciato la casa del padre scomparendo senza lasciare traccia.

In una calda giornata estiva, la ragazza voleva andare in una stalla vicina dove si trovava il suo cavallo. Ma non ci è mai arrivata.

Dopo averne denunciato la scomparsa, i familiari, i volontari e l'ufficio dello sceriffo locale hanno avviato una ricerca su vasta scala, ma senza risultato: la ragazza è sparita dalla faccia della terra. Secondo le autorità, Christina è considerata «in pericolo e scomparsa in circostanze sospette».

Dopo che non è stato possibile ottenere nuove informazioni e tutte le piste sono state analizzate, il caso è stato archiviato «come reato». Christina è stata inserita nel database nazionale dei bambini scomparsi.

Alla fine il suo caso è stato dimenticato, ma l'indagine della polizia non è stata mai completamente chiusa, come riporta la rivista statunitense «People».

Una svolta miracolosa porta alla risoluzione del caso

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Gila, grazie ai progressi tecnologici e metodologici, gli investigatori hanno fatto la svolta decisiva che ha portato alla risoluzione del caso dopo decenni di incertezza.

La scomparsa di Christina non è in alcun modo collegata a un crimine. Non è stata rapita, conferma il capo della polizia Jamie Garrett. La ragazza era semplicemente scappata di casa.

«Gli investigatori hanno confermato la sua identità e il suo status di persona scomparsa è stato ufficialmente risolto», ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo della contea di Gila in un comunicato.

Una fuga con l'aiuto dei familiari

Dopo la separazione dei genitori, il padre aveva ottenuto la custodia della giovane, ma quest'ultima preferiva vivere con la madre. Dopo essere scappata di casa, la ragazza si è rifatta una vita con un altro nome e ha condotto un'esistenza nell'anonimato per 32 anni.

Oggi, a 44 anni, la donna non vuole commentare le circostanze esatte della sua fuga. Ha però confermato che altri membri della famiglia l'hanno aiutata a fuggire da casa nel 1994.

«Per rispetto della privacy e del benessere di Christina, al momento non verranno rilasciati ulteriori dettagli», ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo.