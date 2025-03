Una sentenza statunitense potrebbe significare la fine di Greenpeace

Nel 2016 i cittadini hanno manifestato contro l'oleodotto Dakota Access. Ora un tribunale statunitense ha ordinato a Greenpeace di pagare 660 milioni di dollari di danni per aver sostenuto le proteste. KEYSTONE

Un tribunale statunitense ha ordinato a Greenpeace di pagare 660 milioni di dollari di danni per le azioni di protesta contro il progetto di un oleodotto. Le cause contro le ONG e i media sono sistematiche. L'UE dal canto suo ha approvato una legge contro questo fenomeno.

Hai fretta? blue News riassume per te Un tribunale del North Dakota ha ordinato a Greenpeace di pagare 660 milioni di dollari di danni per le proteste contro il progetto di un oleodotto.

L'ONG e molti osservatori considerano la causa legale un atto di intimidazione. L'UE ha approvato una legge contro questo tipo di procedimenti nel 2024.

L'associazione per la protezione dell'ambiente sta intraprendendo un'azione legale nei Paesi Bassi, ai sensi della direttiva UE anti-SLAPP, contro la causa intentata dal gestore dell'oleodotto. Mostra di più

Dopo la sentenza, lo slogan: «Non ci arrenderemo. Non saremo messi a tacere». Così afferma Kristin Casper, consigliere generale di Greenpeace International.

L'azienda citata in giudizio è la Energy Transfer ET, che sta portando avanti il progetto di un gasdotto contrastato da un ampio movimento di protesta. ET ritiene Greenpeace responsabile di aver causato un grave danno economico con dichiarazioni diffamatorie.

La decisione della giuria della Contea di Morton, nel North Dakota, non è ancora definitiva. Tuttavia la multa di 660 milioni di dollari manderebbe molto probabilmente in bancarotta l'associazione.

Secondo il suo rapporto annuale, nel 2023 l'organizzazione ambientalista ha ricevuto 84 milioni di dollari in donazioni. Il suo patrimonio totale ammontava a 78 milioni di dollari alla fine del 2023.

SLAPP - Mettere a tacere le ONG con le cause legali

Greenpeace è certa che questo caso sia una causa SLAPP. L'abbreviazione sta per Strategic Lawsuit Against Public Participation, ovvero una causa legale strategica contro la partecipazione pubblica.

Dal punto di vista degli imputati, queste cause vengono avviate allo scopo di metterli a tacere. Il fatto che il verbo inglese significhi «schiaffeggiare» può aver influenzato la scelta dell'acronimo.

Greenpeace non è sola. Per anni, una famiglia miliardaria malese ha combattuto il Fondo Bruno Manser a suon di cause legali. Il loro obiettivo era quello di eliminare i rapporti dell'ONG sul disboscamento illegale della foresta pluviale.

Nel 2022, l'ufficio del pubblico ministero di Basilea ha dichiarato infondate tutte le accuse contro il Bruno Manser Fund e ha interrotto il procedimento, come riportato dal quotidiano «Basler Zeitung».

Anche le testate giornalistiche o i singoli giornalisti sono spesso presi di mira dai querelanti SLAPP: ad esempio l'oligarca russo Roman Abramovich ha intentato una causa contro Tamedia per impedire ai media di riferire sulla sua richiesta di permesso di soggiorno in Svizzera. La causa è stata respinta in tribunale, così come il suo tentativo di stabilirsi nella Confederazione.

Anche la minaccia di un'azione legale può avere effetto

L'organizzazione Coalition against SLAPPS in Europe ha contato più di 1'000 casi di azioni legali intimidatorie solo nel vecchio continente dal 2010 e un aumento significativo dal 2016. Nel suo rapporto conta 166 nuovi casi solo per il 2023.

Ma i procedimenti SLAPP non devono essere necessariamente vincenti per essere efficaci. Difendersi da un'accusa infondata può anche costare molto denaro e tempo alle persone coinvolte.

Ad esempio un querelante finanziariamente forte può intimidire un'organizzazione o un professionista dei media coinvolgendoli in una lunga controversia legale.

Un esempio particolarmente drastico è quello della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, assassinata nel 2017 e contro la quale, al momento della sua morte, erano pendenti più di 40 cause, tutte rivolte contro il suo lavoro.

I media ritirano le pubblicazioni

Per i media o le organizzazioni più piccole, la sola minaccia di un'azione legale può indurli a ritirare una pubblicazione. È quanto è accaduto al media online zurighese «tsüri.ch», che ha cancellato un articolo in cui criticava un noto imprenditore.

Pur essendo convinti del lavoro giornalistico, cioè di aver riportato correttamente i fatti, hanno eliminato la pubblicazione per evitare una possibile causa legale.

In quanto piccola azienda mediatica, «non potevano permettersi una causa del genere», ha dichiarato il co-amministratore delegato Elio Donauer alla rivista «persönlich.com».

L'UE ha una legge anti-SLAPP, la Svizzera no

L'UE ha messo in vigore la direttiva anti-SLAPP nell'estate del 2024. Ciò protegge le persone fisiche e giuridiche colpite da richieste di risarcimento abusive. I tribunali sono autorizzati a respingere le accuse il più velocemente possibile. Inoltre, il querelante deve sostenere le spese del procedimento.

In Svizzera, la consigliera nazionale Florence Brenzikofer (Verdi/BL) ha presentato un'interpellanza al Consiglio federale chiedendo un regolamento corrispondente per la Svizzera.

Nella sua risposta, il Governo afferma che le leggi attuali consentono già di evitare cause palesemente abusive. Non sono necessarie ulteriori misure in questo campo.

La direttiva anti-SLAPP dell'UE è lo strumento che Greenpeace sta utilizzando per difendersi da Energy Transfer. Un mese fa, nei Paesi Bassi, l'organizzazione ha citato in giudizio la società per cause legali prive di fondamento.

Secondo un comunicato di Greenpeace International, l'organizzazione ambientalista chiede alla società statunitense il rimborso di tutti i costi «sostenuti a causa delle successive cause infondate di ET».

La contro denuncia di Greenpeace è il primo test della direttiva anti-SLAPP dell'UE, in un caso che stabilisce nuovi standard, in un procedimento che minaccia l'esistenza di una delle ONG più note al mondo.