Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Una singola dose di psilocibina, sostanza presente in alcuni funghi allucinogeni, potrebbe aiutare come trattamento per i fumatori che cercano di smettere: lo suggerisce uno studio pubblicato su Jama Network Open, una sperimentazione clinica condotta presso la Johns Hopkins University.

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Lo studio ha confrontato l'efficacia di una singola dose del cosiddetto «fungo magico» (magic mushroom) quella di mesi di utilizzo del comune cerotto alla nicotina, in combinazione con la terapia cognitivo-comportamentale in entrambi i gruppi.

I risultati potrebbero portare la psilocibina alla ribalta come trattamento più efficace per la dipendenza.

Il fumo è una delle principali cause di cattiva salute, causando 8 milioni di decessi all'anno in tutto il mondo. Molti fumatori desiderano smettere, ma non dispongono di un trattamento efficace. Sebbene le terapie esistenti, come la sostituzione della nicotina, possano aiutare temporaneamente, spesso falliscono entro 6 mesi.

La psilocibina è stata già studiata come terapia per la cessazione del fumo, con alti tassi di astinenza a 6, 12 e persino 30 mesi. L'azione del farmaco è diversa rispetto ad altri trattamenti per le dipendenze.

Studio clinico pilota dal 2015 al 2023

Il team ha condotto lo studio clinico pilota dal 2015 al 2023, coinvolgendo 82 fumatori adulti che avevano già tentato di smettere di fumare. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi.

Al gruppo della psilocibina è stata somministrata una singola dose elevata di psilocibina (sotto monitoraggio); all'altro 8-10 settimane di cerotti alla nicotina, entrambe le opzioni accompagnate da 13 settimane di terapia cognitivo-comportamentale (CBT).

A 6 mesi, i risultati hanno mostrato che il 40,5% dei soggetti trattati con psilocibina aveva mantenuto un'astinenza prolungata, mentre solo il 10% dei partecipanti del gruppo cerotti si era astenuto dal fumo.

A 6 mesi, il gruppo della psilocibina aveva una probabilità più di 6 volte maggiore di mostrare un'astinenza prolungata e una probabilità più di 3 volte maggiore di non aver fumato negli ultimi 7 giorni. I partecipanti del gruppo trattato con psilocibina hanno fumato in media circa la metà delle sigarette al giorno tra la data prevista per smettere e il follow-up a 6 mesi.