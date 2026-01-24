Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Allo stesso tempo, Palmieri rivolge parole ai parenti delle vittime. Sta lottando ogni giorno per la guarigione, ma il suo pensiero va «a tutti coloro che non ce l'hanno fatta», scrive nel post.
Le indagini continuano
In un'intervista rilasciata al quotidiano italiano «La Repubblica», Palmieri ha anche descritto come è riuscita a fuggire la notte del rogo. È riuscita a uscire all'ultimo secondo.
Non ha saputo spiegare esattamente come: l'istinto di sopravvivenza l'ha portata fuori dal bar.
Secondo le autorità, le vittime del disastro e i familiari delle persone decedute stanno ricevendo un sostegno finanziario. Il Canton Vallese ha deciso di concedere un aiuto d’emergenza di 10'000 franchi a testa alle persone colpite che hanno dovuto essere ricoverate in ospedale e ai congiunti in lutto.
Nel frattempo, proseguono le indagini sulle cause dell'incendio.
Le carenze in materia di sicurezza antincendio erano già state individuate durante precedenti ispezioni del bar. Se queste siano state corrette è oggetto di indagini in corso.
Intanto, venerdì sera è arrivata un'altra notizia: Jacques Moretti, titolare della struttura sotto inchiesta - tra l'altro per omicidio colposo - è stato rilasciato dopo il versamento di una cauzione di 200'000 franchi, pagata da uno dei suoi amici più stretti.