Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Eleonora Palmieri mostra le sue ustioni.

A tre settimane dal disastro dell'incendio di Crans-Montana, una sopravvissuta ha pubblicato per la prima volta le foto delle sue ferite. La 29enne italiana è ricoverata in un ospedale di Milano.

Una 29enne sopravvissuta all'incendio di Crans-Montana mostra su Instagram le sue gravi ustioni.

La donna ringrazia i medici, la famiglia e il suo compagno e ricorda le vittime della notte di Capodanno.

L'incendio del bar «Le Constellation» ha causato 40 morti e 116 feriti. Mostra di più

Eleonora Palmieri, 29 anni, era una degli ospiti del bar «Le Constellation» dove la notte di Capodanno è scoppiato un incendio. 40 persone hanno perso la vita.

La Palmieri è sopravvissuta con gravi ustioni ed è stata portata in un ospedale di Milano per ulteriori cure.

Ora ha postato su Instagram diverse foto e video dal nosocomio. Tra le altre cose, è possibile vedere il suo volto ustionato e le braccia e le mani fasciate.

Nel suo post, la giovane donna ringrazia i medici e il personale infermieristico che l'hanno curata. Scrive che è stata assistita con «grande professionalità e umanità».

Eleonora Palmieri con il suo compagno in ospedale. Instagram

Allo stesso tempo, Palmieri rivolge parole ai parenti delle vittime. Sta lottando ogni giorno per la guarigione, ma il suo pensiero va «a tutti coloro che non ce l'hanno fatta», scrive nel post.

Le indagini continuano

In un'intervista rilasciata al quotidiano italiano «La Repubblica», Palmieri ha anche descritto come è riuscita a fuggire la notte del rogo. È riuscita a uscire all'ultimo secondo.

Non ha saputo spiegare esattamente come: l'istinto di sopravvivenza l'ha portata fuori dal bar.

Secondo le autorità, le vittime del disastro e i familiari delle persone decedute stanno ricevendo un sostegno finanziario. Il Canton Vallese ha deciso di concedere un aiuto d’emergenza di 10'000 franchi a testa alle persone colpite che hanno dovuto essere ricoverate in ospedale e ai congiunti in lutto.

Nel frattempo, proseguono le indagini sulle cause dell'incendio.

Le carenze in materia di sicurezza antincendio erano già state individuate durante precedenti ispezioni del bar. Se queste siano state corrette è oggetto di indagini in corso.

Intanto, venerdì sera è arrivata un'altra notizia: Jacques Moretti, titolare della struttura sotto inchiesta - tra l'altro per omicidio colposo - è stato rilasciato dopo il versamento di una cauzione di 200'000 franchi, pagata da uno dei suoi amici più stretti.