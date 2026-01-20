Nel fine settimana diversi elicotteri militari sono decollati dall'aeroporto di Zurigo e hanno volato verso Davos. I velivoli delle forze armate statunitensi e svizzere si sono allenati insieme in vista della visita del presidente americano Donald Trump al WEF.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel fine settimana sette elicotteri militari sono decollati dall'aeroporto di Zurigo verso Davos e sono poi tornati indietro.

Tra questi anche gli elicotteri utilizzati dal Marine One.

I voli sono in preparazione della visita di Donald Trump al WEF. Mostra di più

Sabato pomeriggio è stato possibile osservare una grande squadriglia di elicotteri all'aeroporto di Zurigo. Un totale di sette velivoli è decollato poco dopo le 14.30 e ha volato in direzione di Davos.

La rotta li ha portati sopra l'Oberland zurighese, lungo il Lago di Walen e attraverso la Prettigovia verso Davos. I movimenti sono stati osservati anche domenica, con lo squadrone che è atterrato sulla pista 34 al margine meridionale dello scalo nel pomeriggio.

Tra gli elicotteri decollati c'erano due Sikorsky VH-60 White Hawk, che vengono utilizzati con la denominazione «Marine One» quando il presidente degli Stati Uniti è a bordo. Erano accompagnati da altri elicotteri militari, tra cui i Sikorsky UH-60 Black Hawk e i Super Puma dell'Esercito svizzero.

Attrezzature militari statunitensi in Svizzera

Secondo i dati di volo, non ci sono state restrizioni alle operazioni programmate. I movimenti di volo sono stati utilizzati per provare la visita di Donald Trump, che dovrebbe trascorrere due giorni al WEF di Davos a partire da mercoledì.

Gli elicotteri statunitensi utilizzati sono stati trasferiti in Svizzera nei giorni scorsi. Per il trasporto sono stati utilizzati grandi aerei militari come il Boeing C-17 Globemaster III e il Lockheed C-130 Hercules.

Gli elicotteri destinati al trasporto presidenziale sono stati temporaneamente parcheggiati all'aeroporto militare di Dübendorf. Anche diverse limousine blindate dell'inquilino della Casa Bianca sono state portate in Svizzera.