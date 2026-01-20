Nel fine settimana diversi elicotteri militari sono decollati dall'aeroporto di Zurigo e hanno volato verso Davos. I velivoli delle forze armate statunitensi e svizzere si sono allenati insieme in vista della visita del presidente americano Donald Trump al WEF.
Sabato pomeriggio è stato possibile osservare una grande squadriglia di elicotteri all'aeroporto di Zurigo. Un totale di sette velivoli è decollato poco dopo le 14.30 e ha volato in direzione di Davos.
La rotta li ha portati sopra l'Oberland zurighese, lungo il Lago di Walen e attraverso la Prettigovia verso Davos. I movimenti sono stati osservati anche domenica, con lo squadrone che è atterrato sulla pista 34 al margine meridionale dello scalo nel pomeriggio.
Tra gli elicotteri decollati c'erano due Sikorsky VH-60 White Hawk, che vengono utilizzati con la denominazione «Marine One» quando il presidente degli Stati Uniti è a bordo. Erano accompagnati da altri elicotteri militari, tra cui i Sikorsky UH-60 Black Hawk e i Super Puma dell'Esercito svizzero.
Attrezzature militari statunitensi in Svizzera
Secondo i dati di volo, non ci sono state restrizioni alle operazioni programmate. I movimenti di volo sono stati utilizzati per provare la visita di Donald Trump, che dovrebbe trascorrere due giorni al WEF di Davos a partire da mercoledì.
Gli elicotteri statunitensi utilizzati sono stati trasferiti in Svizzera nei giorni scorsi. Per il trasporto sono stati utilizzati grandi aerei militari come il Boeing C-17 Globemaster III e il Lockheed C-130 Hercules.
Gli elicotteri destinati al trasporto presidenziale sono stati temporaneamente parcheggiati all'aeroporto militare di Dübendorf. Anche diverse limousine blindate dell'inquilino della Casa Bianca sono state portate in Svizzera.