Una stazione sciistica della Renania Settentrionale-Vestfalia è in vendita: già questo fa notizia. Ma il vero stupore arriva con la promessa dell'agente immobiliare: neve garantita. Il video è diventato virale e anche in Svizzera la domanda è una sola: «Ma davvero?».

Hai fretta? blue News riassume per te Una stazione sciistica di bassa montagna sta facendo discutere. A Winterberg è in vendita un intero comprensorio per gli sport invernali situato a 836 metri di altitudine, promosso con l'argomentazione di essere particolarmente sicuro dal punto di vista dell’innevamento.

Il video dell'annuncio ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni, non tanto per l'interesse all'acquisto quanto per lo stupore: come è possibile, oggi, garantire la neve a queste quote?

Mentre in Svizzera molte località soffrono la mancanza di neve, il caso tedesco mostra come gli sport invernali moderni dipendano sempre più da tecnologia e posizione strategica, e non più soltanto dall'altitudine. Mostra di più

Una stazione sciistica in Germania, a soli 836 metri di altitudine?

A Winterberg, nella regione del Sauerland, il comprensorio sciistico per famiglie di Sahnehang è in vendita come operazione completa dedicata agli sport invernali.

L'offerta include diversi impianti di risalita, una pista per slittini, una scuola di sci e la storica Köhlerhütte. Il tutto viene promosso con una promessa che, alla luce degli inverni sempre più miti, suona quasi audace: neve garantita.

Prezzo a sette cifre e una grande promessa

Sia i privati sia gli investitori figurano tra i potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita viene comunicato ufficialmente solo su richiesta, ma secondo la cassa di risparmio che propone la proprietà si aggirerebbe attorno alla soglia dei sette cifre. La vera attrazione, però, non è tanto il prezzo quanto la promessa che accompagna l'offerta.

Ed è proprio questo l'aspetto che sta facendo discutere in rete. Il video promozionale della vendita ha superato le 400'000 visualizzazioni in pochi giorni.

Nei commenti prevale meno l’interesse all’acquisto e più lo stupore, soprattutto per l’idea che una stazione sciistica situata a meno di 900 metri di altitudine possa pubblicizzare una garanzia di neve.

Un quadro completamente diverso nelle Alpi

Il tempismo è sorprendente. Mentre una stazione sciistica nel Sauerland, a meno di 900 metri di altitudine, viene presentata come sicura dal punto di vista dell'innevamento, in molte località della Svizzera la neve continua a mancare.

Anche nelle valli alpine più elevate non si registrano precipitazioni e le temperature restano insolitamente miti per la stagione...

Ma il trucco c'è. Con una buona organizzazione, cannoni per le neve artificiale e una strategia su misura si riesce ad avere la neve ovunque, indipendentemente dalla posizione geografica. O almeno questo è quello che ci dicono i venditori.

Il video (in tedesco)