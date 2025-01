Il cielo rosso. zvg

Il disastro degli incendi a Los Angeles costringe migliaia di persone ad sfollata, tra cui la giornalista Marlène von Arx. La svizzera ci racconta come ha vissuto gli ultimi giorni.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te La giornalista Marlène von Arx ha dovuto essere sfollata dalla sua casa di Los Angeles a causa degli incendi.

Nonostante la situazione di tensione, l'operazione è andata sorprendentemente bene, come racconta a blue News.

Tuttavia, sottolinea che «questa volta l'intensità è stata pazzesca».

Ecco un resoconto di quanto ha vissuto. Mostra di più

Le fiamme divampano, il fumo oscura il cielo di Los Angeles.

Hollywood sta vivendo uno dei peggiori incendi della sua storia. Migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case. Tra loro c'era anche la giornalista Marlène von Arx. La svizzera vive nella città da 30 anni.

«L'allarme di evacuazione è suonato all'improvviso alle 17.45 di mercoledì sera», racconta. «Due minuti prima, un collega mi aveva mandato un messaggio per dirmi che la montagna vicino a casa mia era in fiamme».

Non ci ha pensato due volte, ha preso lo zaino, è salita in macchina e si è diretta dalla sua amica: «In realtà non vivo vicino all'incendio di Palisades e pensavo di essere al sicuro». Non ha visto direttamente le fiamme del Sunset Fire, ma ha riconosciuto immediatamente l'area dell'incendio e la sua strada dalla televisione.

Un vigile del fuoco combatte l'incendio di Palisades nel quartiere di Pacific Palisades a Los Angeles. sda

Lo zaino contiene lo stretto necessario: «Farmaci, i documenti più importanti come il passaporto, un powerbank, spazzolino da denti, dentifricio, vestiti, cibo per tre giorni e un album di foto.»

«Se non avessi potuto viaggiare in auto ma solo a piedi, avrei fatto meno bagagli», racconta la giornalista a blue News.

«Avevo paura di rimanere bloccata nel traffico»

Lo sfollamento in sé è andata sorprendentemente bene, nonostante la situazione di tensione. «Avevo più paura di rimanere bloccata nel traffico che dell'incendio stesso», racconta.

«Il mio amico è stato però in grado di dirmi quali strade erano ancora aperte. Sono riuscita a scappare sorprendentemente in fretta. Altri che provenivano da Hollywood Boulevard probabilmente hanno avuto più difficoltà».

«Non ho mai dovuto fare una cosa del genere prima d'ora. Ma sapevo che i servizi di emergenza sarebbero stati in grado di gestire la situazione. Sentivo molta attività in cielo.»

«Per fortuna è stato possibile utilizzare i fantastici idrovolanti. Il giorno prima non lo sarebbe stato a causa dei forti venti». Di conseguenza, l'incendio non avrebbe potuto essere spento così rapidamente.

L'incendio intorno a Los Angeles ha lasciato una scia di devastazione. Scott Mc Kiernan/ZUMA Press Wire/dpa

Il vento era ancora troppo forte. Dopo aver trascorso la notte con la sua amica, von Arx è potuta tornare a casa il giorno successivo.

La qualità dell'aria è un problema

Ma il pericolo non è ancora del tutto scongiurato: «C'è stato un altro allarme alle 4.00 di questa mattina. Gli incendi sono ancora lì, solo che non soffia così forte». Come si è scoperto, si trattava di un falso allarme. È già il secondo.

Anche la qualità dell'aria è preoccupante: «Possiamo sentire il fumo. È molto malsano. In TV ci consigliano di tenere le finestre chiuse e di non uscire se non è assolutamente necessario». Si consiglia inoltre di indossare nuovamente le mascherine.

Un appartamento in fiamme nel quartiere Pacific Palisades di Los Angeles. Ethan Swope/FR171736 AP/dpa

Nonostante la situazione di tensione, gli abitanti del quartiere mantengono la calma. «Non percepisco alcun panico», dice la cittadina svizzera. «Soprattutto, la gente vuole essere informata. Abbiamo buone app che ci dicono rapidamente dove sono le cose, dove andare e dove non andare».

Un incendio non è nulla di insolito sulle colline, e anche i venti fanno parte del clima normale, «ma l'intensità questa volta è davvero folle».