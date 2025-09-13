  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco dove Una telefonata accidentale porta gli investigatori sulla pista di un raccapricciante omicidio

Dominik Müller

13.9.2025

La scomparsa Rana Nofal Soluri viveva nella città texana di Fort Worth.
La scomparsa Rana Nofal Soluri viveva nella città texana di Fort Worth.
Google Street View

Il sospetto omicidio di una donna sta tenendo occupato il Texas. Il principale sospettato è il suo ex coinquilino. Ora anche la sua presunta complice è finita nel mirino delle autorità, a causa di una telefonata indesiderata.

Redazione blue News

13.09.2025, 18:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La 47enne assistente di volo Rana Nofal Soluri è scomparsa da marzo.
  • Il suo ex coinquilino Dennis William Day è sospettato di averla uccisa dopo una discussione e di essersi sbarazzato della salma.
  • Un messaggio vocale registrato per sbaglio con voci che suggeriscono l'occultamento di un corpo incrimina Day e la sua presunta complice Joni Thomas.
Mostra di più

Un misterioso caso di persona scomparsa in Texas ha preso una piega inaspettata: una telefonata accidentale è diventata improvvisamente una prova fondamentale per un possibile omicidio, secondo l'emittente televisiva «NBC 5 DFW».

La donna scomparsa è Rana Nofal Soluri, un'assistente di volo di 47 anni. L'ultima volta che è stata vista viva è stato a marzo, dopodiché è scomparsa senza lasciare traccia.

I suoi colleghi ne hanno denunciato la scomparsa a giugno, dopo che non era tornata al lavoro.

Dennis William Day, 66 anni, ex coinquilino di Soluri, è al centro delle indagini. Secondo la polizia, l'avrebbe strangolata dopo una discussione nella sua cucina.

Ha poi messo il corpo in un bidone della spazzatura e se ne è disfatto su un ponte a Bowie, a circa 100 chilometri di distanza.

«Mi dispiace di averti coinvolta in questo»

Joni Thomas, 62 anni, lo avrebbe aiutato, cosa che lei ha inizialmente negato. Nella casella vocale di Thomas è arrivata però una registrazione in cui si sentono delle voci che sembrano spostare qualcosa di pesante.

Una voce maschile dice chiaramente: «Ehi... aiutami», «Assicurati che ci sia il coperchio» e «Mi dispiace di averti coinvolto in questo».

In un primo momento, Thomas ha negato qualsiasi coinvolgimento. Ha spiegato che Day non aveva usato il suo camion né l'aveva coinvolta.

In seguito ha dovuto ammettere di aver viaggiato con lui: secondo la polizia mentre impacchettava o rimuoveva il corpo di Soluri.

«È una tortura»

Thomas è stata arrestata il 26 agosto per manomissione delle prove, ma da allora è stata rilasciata su cauzione.

Day invece rimane in custodia, con una cauzione fissata a 200'000 dollari. È accusato di omicidio, anche se il corpo di Soluri non è ancora stato ritrovato.

Per i parenti di Soluri, l'incertezza è insopportabile. La sorella ha descritto la sofferenza a «NBC 5 DFW» con queste parole: «È una tortura. Ogni due giorni sogno o spero che forse sia caduta, abbia perso la memoria - qualcosa».

I più letti

Il «Birthday Book» di Epstein riassunto in 7 punti
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Una telefonata accidentale porta gli investigatori sulla pista di un raccapricciante omicidio
La tennista Kalinskaya, ex di Sinner, respinge Rune: «È disperato». Ma lui non ci sta

Altre notizie

Guinness World Records. Record a Chardonne: 1088 bottiglie stappate contemporaneamente

Guinness World RecordsRecord a Chardonne: 1088 bottiglie stappate contemporaneamente

Argovia. Giovani attraversano un campo di mais con un'auto rubata a Birr

ArgoviaGiovani attraversano un campo di mais con un'auto rubata a Birr

Solette e Zurigo. Due feriti gravi in due incidenti a Biberist e Meilen

Solette e ZurigoDue feriti gravi in due incidenti a Biberist e Meilen