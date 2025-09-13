Una telefonata accidentale porta gli investigatori sulla pista di un raccapricciante omicidio

La scomparsa Rana Nofal Soluri viveva nella città texana di Fort Worth. Google Street View

Il sospetto omicidio di una donna sta tenendo occupato il Texas. Il principale sospettato è il suo ex coinquilino. Ora anche la sua presunta complice è finita nel mirino delle autorità, a causa di una telefonata indesiderata.

Redazione blue News Dominik Müller

Un misterioso caso di persona scomparsa in Texas ha preso una piega inaspettata: una telefonata accidentale è diventata improvvisamente una prova fondamentale per un possibile omicidio, secondo l'emittente televisiva «NBC 5 DFW».

La donna scomparsa è Rana Nofal Soluri, un'assistente di volo di 47 anni. L'ultima volta che è stata vista viva è stato a marzo, dopodiché è scomparsa senza lasciare traccia.

I suoi colleghi ne hanno denunciato la scomparsa a giugno, dopo che non era tornata al lavoro.

Dennis William Day, 66 anni, ex coinquilino di Soluri, è al centro delle indagini. Secondo la polizia, l'avrebbe strangolata dopo una discussione nella sua cucina.

Ha poi messo il corpo in un bidone della spazzatura e se ne è disfatto su un ponte a Bowie, a circa 100 chilometri di distanza.

«Mi dispiace di averti coinvolta in questo»

Joni Thomas, 62 anni, lo avrebbe aiutato, cosa che lei ha inizialmente negato. Nella casella vocale di Thomas è arrivata però una registrazione in cui si sentono delle voci che sembrano spostare qualcosa di pesante.

Una voce maschile dice chiaramente: «Ehi... aiutami», «Assicurati che ci sia il coperchio» e «Mi dispiace di averti coinvolto in questo».

In un primo momento, Thomas ha negato qualsiasi coinvolgimento. Ha spiegato che Day non aveva usato il suo camion né l'aveva coinvolta.

In seguito ha dovuto ammettere di aver viaggiato con lui: secondo la polizia mentre impacchettava o rimuoveva il corpo di Soluri.

«È una tortura»

Thomas è stata arrestata il 26 agosto per manomissione delle prove, ma da allora è stata rilasciata su cauzione.

Day invece rimane in custodia, con una cauzione fissata a 200'000 dollari. È accusato di omicidio, anche se il corpo di Soluri non è ancora stato ritrovato.

Per i parenti di Soluri, l'incertezza è insopportabile. La sorella ha descritto la sofferenza a «NBC 5 DFW» con queste parole: «È una tortura. Ogni due giorni sogno o spero che forse sia caduta, abbia perso la memoria - qualcosa».