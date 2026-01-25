Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026. Immagine: KEYSTONE Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville. Immagine: Keystone/AP/George Walker IV L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas. Immagine: Keystone/AP/Julio Cortez Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno. Immagine: Mike Simons/Tulsa World/AP/dpa Una tempesta invernale attraversa gli Stati Uniti Strade deserte a New York la domenica 25 gennaio 2026. Immagine: KEYSTONE Le autorità statunitensi hanno messo in guardia per giorni da una delle più gravi tempeste invernali degli ultimi anni. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Pedoni attraversano la strada a Broadway durante una tempesta invernale a Nashville. Immagine: Keystone/AP/George Walker IV L'autostrada 67 è coperta di neve a Dallas. Immagine: Keystone/AP/Julio Cortez Numerosi Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per poter mobilitare più rapidamente fondi e personale in caso di necessità. Immagine: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Più della metà della popolazione statunitense è colpita dall'inizio dell'inverno. Immagine: Mike Simons/Tulsa World/AP/dpa

La tempesta invernale dalla quale i servizi meteorologici e le autorità hanno messo in guardia per giorni ha raggiunto gli Stati Uniti. La neve sta cadendo a partire dal Texas, al sud, fino a New York, quindi a nord-est. Almeno 500.000 famiglie sono senza corrente e il ghiaccio rende le strade impraticabili.

Dopo giorni di avvertimenti e previsioni, la tempesta invernale ha raggiunto gli Stati Uniti. Le abbondanti nevicate, il ghiaccio e le temperature estremamente basse in alcune aree stanno causando caos sulle strade e interruzioni di corrente.

Metà della popolazione statunitense sta lottando contro le crescenti conseguenze del clima invernale estremo: quasi 190 milioni di persone, secondo le autorità.

Nel frattempo, il numero di interruzioni di corrente continua ad aumentare: a livello nazionale, più di 570.000 famiglie erano già senza corrente nelle prime ore di domenica, secondo i dati del portale poweroutage.us. Gli Stati del Sud e del Midwest, dove la tempesta è iniziata già venerdì pomeriggio, sono stati colpiti duramente, tra cui Texas, Mississippi e Louisiana.

Mentre la tempesta continua a spostarsi verso est, il tempo rappresenta una grande sfida per i viaggiatori. La CNN riporta che 14.000 voli sono stati cancellati durante il fine settimana.

Anche le autostrade sono state parzialmente chiuse a causa delle pericolose condizioni delle carreggiate. L'emittente ha riferito di diversi incidenti.

❄️🚨 USA under siege by subzero temps! Midwest & Northern Plains dipping to -20°F or lower stay warm, folks! And watch out: trees 'exploding' from freezing sap cracking like gunshots. Nature's fireworks? More like frost fury! #PolarVortex #ExplodingTrees #WinterStorm 🇺🇸 #USA pic.twitter.com/JvPJpzWb7G — Omer CG (@OmerCryptoGuru) January 24, 2026

Anche le basse temperature sono minacciose: l'emittente NBC News ha riferito che in alcune zone del Paese si percepivano -35 gradi Celsius. Si tratta di un freddo insolito, anche per questo periodo dell'anno.

Il freddo persistente minaccia anche di paralizzare alcune zone del Paese nei prossimi giorni. Le autorità hanno invitato le persone a non uscire di casa, se possibile, e a non usare le proprie auto.

PURE ICE skating rink highway with crippling ice storm in Holly Springs, Mississippi with semi trucks stuck on hills. Ice accruing on trees as freezing rain intensifies! Ice storm coverage for @accuweather #icestorm #ice #winterstorm pic.twitter.com/8ua39E4D9U — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 25, 2026

Almeno 18 Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza, tra cui New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi e Missouri.

Le principali città della costa orientale si stanno preparando

A Washington è stato chiesto alla popolazione di preparare torce e di caricare i telefoni cellulari. A New York, secondo NBC News, sono stati aperti centri in tutti e cinque i distretti per riscaldare i residenti.

I media hanno parlato di una «tempesta mostruosa». «I prossimi dieci giorni di inverno negli Stati Uniti saranno i peggiori degli ultimi 40 anni», ha avvertito il meteorologo Ryan Maue nel servizio online X.

I cacciatori di tempeste, che normalmente inseguono i tornado, sono ora alla ricerca dell'eccezione invernale e si imbattono in un meteorologo che va al lavoro sui pattini, per esempio.

Wichita Falls, Texas- Chief Meteorologist Michael Bohling @MBohlingwx of KFDX/KJTL ice skated from his house to work today, while I followed in the storm chase vehicle! #txwx #texomawx #winterstorm pic.twitter.com/jTDZRlemXJ — Kyle G (@KyleStormChaser) January 25, 2026

Previsti 30 centimetri di neve a New York City

Secondo i meteorologi, la tempesta dovrebbe spostarsi verso il nord-est degli Stati Uniti e portare circa 30 centimetri di neve da Washington a New York e Boston. A nord di New York, le temperature sono scese a meno 34 gradi Celsius poco prima dell'alba dopo giorni di forti nevicate.

Nel Midwest sono state registrate temperature fino a meno 40 gradi Celsius. A tali temperature, il congelamento può verificarsi entro dieci minuti.

A Bismarck, nel North Dakota, dove la temperatura percepita era di -41 gradi, Colin Cross si è infagottato in pantaloni lunghi, due camicie a maniche lunghe, giacca, cappello, guanti e stivali mentre puliva un appartamento sfitto nel complesso residenziale dove lavora.

«Sono qui da un po' e il mio cervello si è completamente spento», ha detto Cross.

Autovetture percorrono un'autostrada coperta di neve a Houston. Archivbild: David J. Phillip/AP/dpa

Il Governo USA ha messo in allerta quasi 30 squadre di ricerca e soccorso. Secondo l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema), più di sette milioni di pasti, 600.000 coperte e 300 generatori sono stati distribuiti nell'area che si prevede sarà colpita dalla tempesta.

Preparati i rifugi di emergenza

«Milioni di persone sono colpite da condizioni catastrofiche di ghiaccio e neve», ha scritto la CNN sabato sera (ora locale). I media statunitensi hanno pubblicato immagini di scaffali di supermercati vuoti e di rifugi di emergenza preparati.

Un'auto attraversa una forte nevicata a Lowville, nello Stato americano di New York. Archivbild: Cara Anna/AP/dpa

«È una combinazione pericolosa di molta neve e temperature estremamente basse», ha dichiarato il governatore di New York Kathy Hochul.

Dichiarando lo stato di emergenza, gli Stati Uniti possono mobilitare fondi e personale per gli aiuti molto più rapidamente, se necessario.

Si prevede che la tempesta si estenderà su una distanza di circa 3.000 chilometri dal New Mexico, nel sud-ovest, al Maine, nel nord-est, durante il fine settimana, ha avvertito il servizio meteorologico.

Swiss cancella diversi voli per precauzione

La compagnia aerea svizzera Swiss ha cancellato diversi voli a titolo precauzionale. La compagnia sta monitorando la situazione e, se necessario, modificherà ulteriormente il programma dei voli, ha dichiarato venerdì sera.

#Winter #Storm Update: South Central US, you have NOT had the main system yet. Everything up to this point is the appetizer. The heaviest part of this storm is tonight and pre dawn tomorrow. pic.twitter.com/KJ8C0REgdQ — James Van Fleet (@JamesVanFleet) January 24, 2026

Swiss ha inoltre annunciato che nel fine settimana ci saranno ritardi o cancellazioni di voli in diversi aeroporti della costa orientale degli Stati Uniti e in Canada. Eliminati quindi due voli per sabato, uno da Zurigo a Chicago e uno da Chicago a Zurigo.

Per domenica, la filiale Lufthansa ha lasciato a terra tre aerei diretti a New York e un di ritorno per Zurigo. Inoltre, sono stati cancellati i voli da Zurigo a Boston, Newark e Washington D.C. Anche Swiss ha annullato cinque voli per lunedì: uno ciascuno da New York a Zurigo e Ginevra, uno ciascuno da Newark e Boston a Zurigo e uno da Washington a Zurigo.

In totale sono circa 2600 i passeggeri interessati dalle perturbazioni dei voli. Una portavoce di Swiss ha dichiarato, su richiesta, che la compagnia si rammarica molto per i disagi causati ai passeggeri interessati, i quali sarebbero stati informati direttamente e, se necessario, assistiti nella riprenotazione di opzioni di viaggio alternative.