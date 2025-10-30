Una turista si sveglia nel paradiso delle vacanze con orribili ferite su tutto il corpo

La donna britannica potrebbe avere ferite per il resto della sua vita. Screenshot Tiktok

Durante un viaggio in Vietnam una giovane donna britannica si è svegliata con vesciche e ferite aperte su tutto il corpo. La causa scatenante? Un coleottero poco appariscente, ma altamente velenoso, particolarmente attivo durante la stagione delle piogge.

Una donna britannica di 22 anni in viaggio in Vietnam ha improvvisamente scoperto piaghe su tutto il corpo.

Un dermatologo ha scoperto che le ferite erano causate dalla velenosa falena dalle ali corte Paederus fuscipes.

Quando viene schiacciato, l'insetto rilascia un veleno altamente irritante che provoca vesciche e ustioni. Mostra di più

Ellise, una donna britannica di 22 anni, stava viaggiando con lo zaino in spalla attraverso il Sud-Est asiatico da diverse settimane quando ha avuto un risveglio inquietante in Vietnam.

Durante la notte, il suo corpo si è ricoperto di ferite, vesciche e arrossamenti. Aveva anche febbre, mal di testa e nausea.

All'inizio non sapeva cosa le fosse successo. In un villaggio remoto senza assistenza medica, ha cercato aiuto in una farmacia, dove le foto delle ferite sono state inviate a un dermatologo.

Il sospetto è stato rapidamente confermato: la ragazza era entrata in contatto con un coleottero velenoso del genere Paederus fuscipes, un tipo di insetto dalle ali corte molto diffuso nella regione.

L'insetto, spesso erroneamente chiamato «Three-Chambered Ant», non punge, ma rilascia una sostanza chimica chiamata pederina quando viene schiacciato o strofinato.

Questa sostanza attacca direttamente la pelle, provocando ustioni e vesciche e può portare a gravi infiammazioni, come documentato dalla US National Library of Medicine.

Pericolo invisibile nella stagione delle piogge

Soprattutto durante la stagione delle piogge, quando l'umidità e la temperatura aumentano, l'attività e la popolazione di questi coleotteri cresce notevolmente. Sono attratti dalle fonti di luce e quindi si fanno facilmente strada nelle camere d'albergo o negli alloggi.

A Ellise è stata somministrata una combinazione di creme, unguenti e antibiotici. Dopo qualche giorno, le ferite sono visibilmente guarite, come ha documentato in un video di Tiktok: «Sono stata fortunata, le cicatrici sono quasi scomparse, ma l'esperienza è stata spaventosa».

Si consiglia ai viaggiatori di non toccare gli insetti a mani nude e, se possibile, schermare le fonti di luce di notte. Sebbene il contatto con le specie di Paederus sia raramente pericoloso per la vita di una persona, può causare danni alla pelle a lungo termine.