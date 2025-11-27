Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga 27.11.2025

Giovedì mattina diversi appassionati di sport invernali sono stati sepolti da una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo.

Keystone-SDA SDA

Un portavoce della polizia ha dichiarato all'agenzia di stampa austriaca APA che il lastrone di neve è sceso nell'area sciistica aperta nella zona di Daunscharte.

Le funivie del ghiacciaio dello Stubai hanno confermato che parti della massa di neve hanno raggiunto anche la parte inferiore di una pista. Secondo le prime informazioni, la valanga è stata innescata da sciatori fuori pista.

Secondo i responsabili degli impianti di risalita del ghiacciaio, diverse persone si trovavano sul terreno aperto al momento della valanga. Tuttavia, non è ancora chiaro il numero delle persone effettivamente colpite.

È in corso un'operazione di ricerca su vasta scala che coinvolge diverse squadre di soccorso alpino, cani da ricerca e tre elicotteri di soccorso. In totale sono state impiegate circa 250 persone. Il cono di valanga è stato setacciato intensamente dai servizi di emergenza.