Una valanga si abbatte su una pista da sci di Flégère Una valanga di grandi dimensioni ha travolto diverse piste battute nel comprensorio sciistico di Flégère, sopra Chamonix. Tre persone sono rimaste ferite, ma non ci sono state vittime. 25.02.2026

Martedì pomeriggio, nel comprensorio sciistico di Flégère, sopra Chamonix, una valanga di grandi dimensioni ha colpito diverse piste battute. Tre persone sono rimaste ferite.

Adrian Kammer Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una valanga di grandi dimensioni ha colpito diverse piste nel comprensorio sciistico di Flégère, vicino a Chamonix.

Le squadre di soccorso hanno avviato una vasta operazione di ricerca.

Tre persone sono rimaste ferite, ma non ci sono state vittime.

Intorno alle 13:30 di martedì 24 febbraio si è verificata una valanga di grandi dimensioni nell'area sciistica di Flégère, sopra Chamonix.

La neve si è staccata da un terreno ripido e roccioso sopra l'impianto di risalita Floria T-bar e si è abbattuta sulla valle.

Secondo le prime informazioni, la valanga ha attraversato almeno due piste. I video mostrano come le masse di neve si siano staccate dal pendio ripido, prendendo velocità e raggiungendo le piste sottostanti.

Avviata una vasta operazione di ricerca

Subito dopo il distacco, il soccorso piste ha avviato una vasta operazione di ricerca. Decine di pattugliatori e volontari hanno perlustrato sistematicamente il campo valanghe alla ricerca di eventuali vittime.

Sono stati impiegati elicotteri, soccorritori alpini e servizi di soccorso. Le operazioni di soccorso sono durate fino al tardo pomeriggio. Tre persone sono rimaste ferite, ma non ci sono state vittime.

Flégère fa parte del comprensorio sciistico di Brévent-Flégère. L'area sopra Chamonix è nota per il suo terreno alpino con pendii ripidi e piste naturali per le valanghe.

Il rischio di queste ultime è attualmente considerato eccezionalmente alto in gran parte delle Alpi. Circa 100 persone hanno già perso la vita in Europa in questa stagione invernale.