Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video

Scene drammatiche sull'HimalayaUna valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
31.10.2025
In Nepal, un'enorme valanga ha colpito il campo base dell'Annapurna. Nonostante la forza della massa di neve, le guide alpine e gli escursionisti sono rimasti illesi. Un video mostra le scene drammatiche.
31.10.2025, 17:11
31.10.2025, 17:36
Il 26 ottobre, un'enorme valanga è scesa a valle sul versante nord dell'Annapurna, in Nepal, e ha colpito il campo base a 4'100 metri.
Le riprese video mostrano una nuvola di neve che avvolge il campo dei gruppi di trekking e delle guide alpine.
Secondo le autorità, non ci sono stati feriti nonostante il fenomeno naturale.
Un enorme disastro naturale si è verificato sul versante nord dell'Annapurna, in Nepal, il 26 ottobre: un'enorme valanga è scesa dal pendio e ha colpito il campo base a circa 4'100 metri.
Le riprese video mostrano come un enorme muro di neve si stacchi dal ripido pendio e precipiti a valle ad alta velocità. In pochi minuti, una densa nube di neve e ghiaccio avvolge l'intero campo dei gruppi di trekking e delle guide alpine.
Nonostante le scene drammatiche, secondo le autorità non ci sono stati feriti. L'Annapurna è considerato uno degli 8mila più pericolosi al mondo. Le valanghe sono una minaccia costante.
Dramatische Szenen: Lawine überrollt Basislager am Annapurna
In Nepal hat eine massive Lawine das Basiscamp am Annapurna getroffen. Trotz der Wucht der Schneemassen blieben Bergführer und Trekker unverletzt. Ein Video zeigt die dramatischen Szenen.