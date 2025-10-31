Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video

© no source

In Nepal, un'enorme valanga ha colpito il campo base dell'Annapurna. Nonostante la forza della massa di neve, le guide alpine e gli escursionisti sono rimasti illesi. Un video mostra le scene drammatiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 26 ottobre, un'enorme valanga è scesa a valle sul versante nord dell'Annapurna, in Nepal, e ha colpito il campo base a 4'100 metri.

Le riprese video mostrano una nuvola di neve che avvolge il campo dei gruppi di trekking e delle guide alpine.

Secondo le autorità, non ci sono stati feriti nonostante il fenomeno naturale. Mostra di più

Un enorme disastro naturale si è verificato sul versante nord dell'Annapurna, in Nepal, il 26 ottobre: un'enorme valanga è scesa dal pendio e ha colpito il campo base a circa 4'100 metri.

Le riprese video mostrano come un enorme muro di neve si stacchi dal ripido pendio e precipiti a valle ad alta velocità. In pochi minuti, una densa nube di neve e ghiaccio avvolge l'intero campo dei gruppi di trekking e delle guide alpine.

Nonostante le scene drammatiche, secondo le autorità non ci sono stati feriti. L'Annapurna è considerato uno degli 8mila più pericolosi al mondo. Le valanghe sono una minaccia costante.