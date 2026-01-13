Dopo essere stata travolta da una valanga sul Pic de l’Hortell, la sciatrice Ares Masip ha condiviso le immagini dell'incidente per sottolineare che in montagna «il rischio zero non esiste».

Un video pubblicato su Instagram ha catturato il momento in cui una sciatrice e il suo cane sono stati travolti da una valanga sul Pic de l’Hortell, in Andorra.

Come descrive «RaiNews», le immagini, riprese da Ares Masip, mostrano il distacco della neve durante un'escursione con il suo amico a quattro zampe Cim.

Fortunatamente l'incidente si è risolto solo con un grande spavento. Masip ha deciso di condividere la sua esperienza per lanciare un messaggio di consapevolezza: in montagna «è bene ricordare che il rischio zero non esiste».

«Una serie di fattori mi ha fatto pensare che il luogo fosse sicuro»

La sciatrice ha scritto che il cedimento di neve è avvenuto in un luogo a lei famigliare: «Una serie di fattori mi ha fatto pensare che il luogo fosse sicuro. Ed è qui che entra in gioco quella che viene chiamata trappola euristica».

Ares ha spiegato che si tratta di un pregiudizio mentale che porta a semplificare la realtà e a sopravvalutare la sicurezza quando, in realtà, il rischio è presente.

«Non è che le condizioni fossero sicure, è solo che sembravano sicure», ha aggiunto.