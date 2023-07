Una parte del tetto della chiesa di St. Marxen, vicino a Kühnsdorf, nel distretto di Völkermarkt, è stata distrutta. APA/MARKUS ANGERER/KEYSTONE

Violenti temporali hanno causato gravi danni in Austria. Nel distretto di Völkermarkt, le forti raffiche di vento hanno addirittura strappato via il tetto della torre di una chiesa.

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì, forti temporali si sono abbattuti su gran parte dell'Austria.

Nel distretto di Völkermarkt, una forte tempesta ha demolito una parte della chiesa di St. Marxen.

In un campeggio vicino, dieci persone sono rimaste ferite da pezzi che sono volati via dalla chiesa e hanno dovuto essere curate in ospedale. Mostra di più

Nei giorni scorsi anche l'Austria è stata devastata da temporali, alcuni dei quali di forte intensità. Lunedì è stata particolarmente colpita la provincia della Carinzia.

Le tempeste hanno imperversato soprattutto nel distretto di Völkermarkt e hanno causato gravi danni a numerosi edifici. A St. Marxen, vicino a Kühnsdorf, ad esempio, il tetto della torre della chiesa è stato strappato via.

«Le forti raffiche di vento hanno fatto crollare l'intera struttura in legno del tetto, comprese parti del timpano», ha fatto sapere la diocesi di Gurk. Parti del tetto e della muratura sono cadute sul cimitero e sopra la sacrestia.

Il parroco di Kühnsdorf è inorridito: «La chiesa ha 750 anni, una cosa del genere non era mai successa qui».

Una fotografia aerea mostra la gravità dei danni. APA/GEORG BACHHIESL/KEYSTONE

Come riporta l'agenzia di stampa Apa, dieci persone sono state ferite da oggetti che sono volati in un campeggio vicino, sul lago di Gösselsdorf. Hanno dovuto ricevere cure mediche in ospedale. Nel campeggio è inoltre caduto anche un pino alto circa 20 metri, che ha ferito leggermente un bambino di 9 anni. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Klagenfurt per accertamenti.

Secondo il comandante dei vigili del fuoco del distretto si sono verificati «massicci danni nei boschi». Le operazioni di bonifica sono proseguite anche martedì.