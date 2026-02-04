Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Rose ha avuto bisogno di diversi innesti di pelle. Screenshot TF1

Rose, 18 anni, gravemente ferita nell'incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, è stata dimessa dall'ospedale. È stata curata in Belgio per diverse settimane e ha dovuto subire innesti di pelle.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La 18enne Rose è rimasta gravemente ferita nell'incendio di Crans-Montana ed è stata curata in ospedale per diverse settimane.

La giovane ha dovuto subire innesti di pelle e sta lottando anche con le conseguenze psicologiche.

Lunedì ha potuto essere dimessa dall'ospedale. Mostra di più

In seguito al tragico incendio di Crans-Montana, un'altra vittima può lasciare l'ospedale. La 18enne Rose è rimasta gravemente ferita nel bar «Le Constellation» la notte di Capodanno ed è stata curata per un mese in un ospedale della città belga di Liegi.

La giovane ha riportato ustioni in diverse parti del corpo e ha dovuto subire diversi innesti di pelle. «Hanno preso la pelle dalla mia coscia destra e l'hanno trapiantata sulle mie mani», ha detto Rose in un'intervista al canale televisivo francese «TF1». Lunedì ha potuto lasciare l'ospedale.

Le conseguenze psicologiche si fanno sentire

Oltre alle lesioni fisiche, Rose soffre anche di conseguenze psicologiche. La ragazza riferisce di incubi ricorrenti in cui rivive gli eventi della notte dell'incendio: «Sente di nuovo le urla, vede di nuovo le persone bruciate».

Non riusciva a liberarsi di queste immagini: «Non credo che sarò mai più in grado di condurre una vita normale».

Con 41 vittime e più di 100 feriti, l'incendio di Crans-Montana è uno dei peggiori disastri incendiari della Svizzera. Molte delle persone colpite sono ancora sottoposte a cure mediche o a riabilitazione.

I parenti continuano a piangere

TF1 ha parlato anche con i parenti delle vittime. Il padre di una vittima di 17 anni riferisce di tornare regolarmente a Crans-Montana: «È importante per me perché lì mi sento vicino a lui». Nella stanza del figlio tutto è rimasto come il giorno della tragedia.

Per molte famiglie, la vita di tutti i giorni è cambiata profondamente dalla notte dell'incendio. Oltre al dolore, le sfide mediche, psicologiche e organizzative hanno segnato la vita delle persone colpite.