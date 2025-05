Uno sguardo all'interno del Badi Lättich, da dove i visitatori vengono ripresi. Screenshot Webcam

Chi va sul sito del Badi Lättich di Baar, ossia una tra le piscine pubbliche più amate della Svizzera, può vedere in diretta se la struttura è piena o che tempo fa in zona. Ma anche chi c'è in acqua. Ed è proprio per questo che la webcam ad alta risoluzione fa discutere: esperti legali e autorità per la protezione dei dati parlano infatti di problemi di privacy.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una webcam trasmette su Internet immagini nitide e in diretta dalla piscina all'aperto Lättich di Baar, nel Canton Zugo.

I più critici lamentano la mancanza di autorizzazione e la possibile violazione della privacy.

Il Comune sta ora valutando se ridurre la risoluzione della telecamere in modo da non rendere le persone riconoscibili. Mostra di più

Una webcam sta suscitando polemiche nel comune di Baar, nel Canton Zugo. Sul sito web della piscina all'aperto Lättich, infatti, tutti possono vedere chi prende il sole sul prato, chi sta sguazzando in acqua o chi sta per tuffarsi dalle diverse altezze. E il tutto con una qualità nitidissima.

La telecamera scatta una foto ogni mezz'ora e la pubblica online. Questo, stando alle autorità, per mostrare l'affollamento della struttura.

Ma c'è chi vede in tutto ciò un qualcosa di rischioso. Martin Steiger, un avvocato di Zurigo specializzato in diritto della protezione dei dati, ha espresso al quotidiano «Zuger Woche» notevoli dubbi sulla legalità di questa operazione.

A suo avviso, infatti, la telecamera è da considerarsi una videosorveglianza, in quanto le persone possono essere chiaramente identificate, compresi i bambini.

Per immagini così dettagliate è necessaria un'autorizzazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Secondo Steiger, un semplice barometro dell'occupazione in cifre percentuali avrebbe potuto raggiungere lo stesso scopo.

Il Comune si difende

Anche la responsabile della protezione dei dati di Zugo, Yvonne Jöhri, ha una visione critica del funzionamento della webcam. Secondo lei, la privacy è garantita solo se le persone non sono riconoscibili.

Inoltre, per ogni telecamera utilizzata a scopo di sorveglianza è necessaria un'autorizzazione. Tuttavia, non ha ricevuto né una richiesta né una domanda per quella che mostra la piscina.

Il Comune, comunque, si difende: la webcam non serve a sorvegliare, ma a informare i visitatori, sottolinea la consigliera comunale del PLR Sonja Zeberg-Langenegger, responsabile per lo sport, al quotidiano «Zuger Woche».

Le immagini non vengono salvate e la riconoscibilità è limitata. Tuttavia, la consigliera ha dichiarato che intende verificare se la qualità delle immagini possa essere ridotta.