Foto curiosa in GermaniaAnziana con deambulatore beccata dal radar a 42 km/h, ecco com'è stato possibile
dpa
29.5.2026 - 22:07
La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, ha scattato una foto decisamente curiosa. In una zona con limite di velocità a 30 km/h, un radar ha infatti beccato un furgone che procedeva a velocità eccessiva, ma nello stesso istante è passata davanti all'inquadratura un'anziana con il suo deambulatore.
,
DPA, Redazione blue News
29.05.2026, 22:07
29.05.2026, 22:34
dpa
Hai fretta? blue News riassume per te
La polizia di Euskirchen, in Germania, è riuscita a scattare una foto decisamente curiosa.
Durante un controllo della velocità, il radar è scattato per il passaggio troppo veloce di un furgone.
Ma la foto mostra in primo piano un'anziana con un deambulatore che sembra viaggiare a 42 km/h invece dei 30 km/h consentiti.
Sia la pedona che l'autista hanno poi proseguito per la loro strada, senza accorgersi di nulla.
«L'autista dovrebbe ringraziare la donna», ha dichiarato un portavoce della polizia distrettuale. Questo perché la targa del furgone è stata nascosta proprio dall'anziana, per cui l'autista se l'è cavata senza multe.