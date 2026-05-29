Poiché la targa dell'auto è oscurata, il conducente se la cava senza problemi. Bild: dpa/Polizei Euskirchen

La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, ha scattato una foto decisamente curiosa. In una zona con limite di velocità a 30 km/h, un radar ha infatti beccato un furgone che procedeva a velocità eccessiva, ma nello stesso istante è passata davanti all'inquadratura un'anziana con il suo deambulatore.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia di Euskirchen, in Germania, è riuscita a scattare una foto decisamente curiosa.

Durante un controllo della velocità, il radar è scattato per il passaggio troppo veloce di un furgone.

Ma la foto mostra in primo piano un'anziana con un deambulatore che sembra viaggiare a 42 km/h invece dei 30 km/h consentiti. Mostra di più

Durante un controllo della velocità, la polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, ha fotografato un'anziana con un deambulatore.

L'autovelox è in realtà scattato perché un furgone viaggiava a 42 km/h in una zona a 30 km/h nel distretto di Euskirchen, come ha riferito la polizia su Instagram.

«Ma proprio nel momento cruciale, un'anziana è passata davanti al radar con il suo deambulatore, creando involontariamente una vera e propria foto cult», si legge nel post.

Sia la pedona che l'autista hanno poi proseguito per la loro strada, senza accorgersi di nulla.

«L'autista dovrebbe ringraziare la donna», ha dichiarato un portavoce della polizia distrettuale. Questo perché la targa del furgone è stata nascosta proprio dall'anziana, per cui l'autista se l'è cavata senza multe.