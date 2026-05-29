  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Foto curiosa in Germania Anziana con deambulatore beccata dal radar a 42 km/h, ecco com'è stato possibile

dpa

29.5.2026 - 22:07

Poiché la targa dell'auto è oscurata, il conducente se la cava senza problemi.
Poiché la targa dell'auto è oscurata, il conducente se la cava senza problemi.
Bild: dpa/Polizei Euskirchen

La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, ha scattato una foto decisamente curiosa. In una zona con limite di velocità a 30 km/h, un radar ha infatti beccato un furgone che procedeva a velocità eccessiva, ma nello stesso istante è passata davanti all'inquadratura un'anziana con il suo deambulatore.

,

DPA, Redazione blue News

29.05.2026, 22:07

29.05.2026, 22:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La polizia di Euskirchen, in Germania, è riuscita a scattare una foto decisamente curiosa.
  • Durante un controllo della velocità, il radar è scattato per il passaggio troppo veloce di un furgone.
  • Ma la foto mostra in primo piano un'anziana con un deambulatore che sembra viaggiare a 42 km/h invece dei 30 km/h consentiti.
Mostra di più

Durante un controllo della velocità, la polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, ha fotografato un'anziana con un deambulatore.

L'autovelox è in realtà scattato perché un furgone viaggiava a 42 km/h in una zona a 30 km/h nel distretto di Euskirchen, come ha riferito la polizia su Instagram.

«Ma proprio nel momento cruciale, un'anziana è passata davanti al radar con il suo deambulatore, creando involontariamente una vera e propria foto cult», si legge nel post.

Sia la pedona che l'autista hanno poi proseguito per la loro strada, senza accorgersi di nulla.

«L'autista dovrebbe ringraziare la donna», ha dichiarato un portavoce della polizia distrettuale. Questo perché la targa del furgone è stata nascosta proprio dall'anziana, per cui l'autista se l'è cavata senza multe.

I più letti

Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare
La fine delle casse automatiche è vicina? Ecco perché il sistema è in crisi
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti
La compagnia aerea Ajet cancella tutti i voli dalla Svizzera verso una popolare meta estiva

Altre notizie

Accusato di molestie sessuali,. Dopo lo stop al concerto di Patrick Bruel a Friburgo, rinviato anche quello di Pully

Accusato di molestie sessuali,Dopo lo stop al concerto di Patrick Bruel a Friburgo, rinviato anche quello di Pully

Momenti di paura a scuola. Un 11enne tenta di accoltellare il suo professore e trasmette tutto in diretta su Telegram

Momenti di paura a scuolaUn 11enne tenta di accoltellare il suo professore e trasmette tutto in diretta su Telegram

A inizio stagione. La compagnia aerea Ajet cancella tutti i voli dalla Svizzera verso una popolare meta estiva

A inizio stagioneLa compagnia aerea Ajet cancella tutti i voli dalla Svizzera verso una popolare meta estiva