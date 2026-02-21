Madre e i figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa

Un'anziana e suo figlio hanno truffato altri anziani. Sebastian Gollnow/dpa

Una donna ha deliberatamente ingannato degli anziani single con promesse d'amore truffandoli per ingenti somme di denaro. Il Tribunale federale ha confermato la condanna della donna e suo figlio a diversi anni di carcere. Inoltre i due rivendevano materiale pornografico trovato su internet.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Tribunale federale (TF) ha confermato le condanne a diversi anni di carcere nei confronti di un'anziana e di suo figlio per truffa commerciale e altri reati.

La donna fingeva un legame amoroso promettendo un futuro insieme a uomini single per ottenere ingenti somme di denaro.

Il duo ha anche venduto contenuti pornografici procurati illegalmente, generando un reddito di oltre 300'000 franchi. Mostra di più

Quando si parla di truffa romantica, di solito ci si riferisce a dei malintenzionati anonimi provenienti dall'estero, che intrappolano le loro vittime tramite chat e piattaforme di incontri.

D'altra parte, secondo il quotidiano «Beobachter», il caso giudicato di recente dal Tribunale federale (TF) dimostra che questi fatti possono avvenire anche nelle immediate vicinanze.

Questo coinvolge una coppia di madre e figlio che tra il 2016 e il 2018 ha preso di mira uomini single, spesso vedovi.

La donna, che all'epoca aveva più di 70 anni, cercava le sue vittime tramite annunci personali e costruiva rapidamente un legame emotivo promettendo loro amore, vicinanza e un futuro insieme.

Secondo la sentenza ha deliberatamente sfruttato la solitudine e il dolore delle vittime.

Il figlio ha avuto un ruolo attivo

Non appena si instaurava la fiducia, seguivano le richieste concrete di denaro. All'inizio ha ottenuto da un uomo diverse decine di migliaia di franchi e successivamente un totale di circa 150'000 franchi in contanti.

In un altro caso, ha persino prospettato un matrimonio e ha convinto l'uomo a trasferire 100'000 franchi come presunto prestito, come riporta il «Beobachter». Le nozze non hanno mai avuto luogo e il denaro è stato speso dal duo per finanziare il loro lussuoso stile di vita.

Secondo il giornale, gli imputati hanno sostenuto in tribunale che i pagamenti erano stati effettuati volontariamente e che quindi mancava l'intento fraudolento richiesto per la truffa.

I giudici di Losanna non hanno accettato questa argomentazione. Nella loro sentenza, hanno dichiarato che la donna aveva costruito una complessa rete di bugie e sfruttato deliberatamente le vulnerabilità delle sue vittime, in particolare la loro solitudine e le loro fragili situazioni emotive.

Il figlio ha svolto un ruolo attivo nel contesto. Ha motivato la madre a commettere i reati e, tra l'altro, ha stipulato contratti di prestito con una delle vittime. Il Tribunale federale ha quindi confermato la sua condanna per concorso in truffa commerciale.

Anche il business del porno porta soldi

Ma la truffa romantica non era l'unica fonte di guadagno, come scrive la rivista. Allo stesso tempo, il figlio otteneva dal web immagini e video pornografici che, secondo le condizioni d'uso, erano destinati esclusivamente a uso privato.

La madre offriva poi questi contenuti su un'altra piattaforma, dichiarando falsamente di essere l'interprete. In questo modo, il duo ha generato oltre 300'000 franchi svizzeri.

La difesa ha sostenuto che non si trattava di opere protette da copyright e che la pensionata aveva agito in buona fede. Il TF non è stato d'accordo.

Anche i contenuti pornografici possono essere protetti dal diritto d'autore se hanno un carattere individuale. Chi scarica e rivende tali file è perseguibile penalmente e rischia ulteriori conseguenze civili.

Nella sua sentenza, il tribunale ha affermato che né la madre né il figlio hanno presentato argomenti validi che potessero scalfire le conclusioni del tribunale di primo grado.

Il TF ha quindi confermato le sentenze del Tribunale cantonale di Lucerna, come scrive il «Beobachter». Il figlio deve scontare tre anni e sette mesi di carcere, la madre tre anni. Entrambi sono cittadini svizzeri.