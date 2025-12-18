Margot Rüdisühli è felice di essere tornata in una casa di riposo. Screenshot Tele M1

Dopo un'operazione al cuore, Margot Rüdisühli, 89 anni, è finita improvvisamente in un reparto psichiatrico invece che in una casa di riposo. Solo alcuni giorni dopo si è capito cosa è successo veramente.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un'operazione al cuore, Margot Rüdisühli, 89 anni, viene portata in un reparto psichiatrico.

Il centro per anziani, dove vive, ne era all'oscuro da giorni.

L'Ospedale universitario di Zurigo ha annunciato che l'anziana donna aveva sviluppato un delirio acuto dopo l'operazione. Mostra di più

Margot Rüdisühli (89 anni) è felice di essere tornata al centro per anziani di Aarau.

La pensionata è stata operata al cuore a metà novembre. Quando tre giorni dopo voleva tornare a casa, due agenti di polizia le si sono improvvisamente parati davanti. L'hanno portata direttamente al centro psichiatrico Königsfelden di Windisch.

È dovuta rimanere lì per diversi giorni. Il centro per anziani non è stato informato. Il personale del centro ha deciso allora di sporgere denuncia di scomparsa: «Avevamo paura per lei», dice a Tele M1 Jeanine Chopin, membro del personale.

Alla fine si è scoperto dove si trovava. L'ospedale universitario di Zurigo ha annunciato che l'anziana donna aveva sviluppato un delirio acuto dopo l'operazione, che ha reso necessaria un'assistenza 1 a 1.

Inoltre, non è stata la polizia, ma il personale di sicurezza a portarla nel reparto psichiatrico.

Con il sostegno dell'Autorità regionale di protezione l'anziana è stata finalmente dimessa dal reparto psichiatrico.

«Non posso descrivere quanto sono felice di essere tornata qui», dice a Tele M1. Il presidente dell'ARP critica la mancanza di comunicazione tra l'ospedale e l'anziana.