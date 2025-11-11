Avrebbe dovuto essere un normale viaggio su un furgone per le consegne. Ma un piccolo insetto ha fatto arrabbiare S.Kubić*. E gli è costato caro.
Nel giugno del 2024, lo svizzero stava viaggiando in un furgone nel Canton Svitto. Stava percorrendo una strada diritta a Reichenbrug, quando all'improvviso ha sentito un ronzio: un'ape. Automaticamente ha iniziato ad agitare le mani e ha cercato di scacciare l'animale fuori dal finestrino.
L'autista di origine serba ha distolto per un attimo lo sguardo dalla strada e si è diretto verso il prato a destra della carreggiata.
55 metri attraverso il prato
Come risulta dal decreto penale della Procura di Svitto dell'ottobre 2025, Il furgone avrebbe percorso circa 55 metri attraverso il prato e alla fine si sarebbe scontrato con un palo.
S. Kubić è quindi sceso dall'auto e ha «parlato brevemente con il conducente del veicolo che seguiva», come si legge nel decreto penale.
Si è poi allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare attenzione ai danni e senza informare immediatamente la parte lesa o la polizia.
Deve pagare 1700 franchi
Si è quindi reso colpevole di un'infrazione al codice della strada. S. Kubić dovrà pagare una multa di 900 franchi. Se no, dovrà trascorrere nove giorni in prigione.
Inoltre, dovrà coprire le spese del procedimento per un totale di 800 franchi. In tutto deve quindi pagare 1'700 franchi, entro 30 giorni.
Se avesse informato la polizia o i proprietari del prato e del palo dopo l'incidente, probabilmente gli sarebbe andata meglio.