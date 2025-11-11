Un uomo è uscito di strada e ha attraversato un prato a causa di un'ape. KEYSTONE

Un uomo alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo quando un'ape è entrata nel veicolo, rovinando per ben 55 metri su un prato. Il vero errore è arrivato dopo, e gli costerà caro.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo alla guida di un furgone è uscito di strada a Reichenburg, nel Canton Svitto, a causa di un'ape nel veicolo. Ha percorso 55 metri su un prato e si è scontrato con una barriera di protezione.

Invece di segnalare l'incidente, si è allontanato dalla scena senza informare la polizia o la vittima dei danni: una chiara violazione del codice della strada.

Ora deve pagare una multa di 900 franchi e 800 franchi di spese legali. Mostra di più

Avrebbe dovuto essere un normale viaggio su un furgone per le consegne. Ma un piccolo insetto ha fatto arrabbiare S. Kubić*. E gli è costato caro.

Nel giugno del 2024, lo svizzero stava viaggiando in un furgone nel Canton Svitto. Stava percorrendo una strada diritta a Reichenbrug, quando all'improvviso ha sentito un ronzio: un'ape. Automaticamente ha iniziato ad agitare le mani e ha cercato di scacciare l'animale fuori dal finestrino.

L'autista di origine serba ha distolto per un attimo lo sguardo dalla strada e si è diretto verso il prato a destra della carreggiata.

55 metri attraverso il prato

Come risulta dal decreto penale della Procura di Svitto dell'ottobre 2025, Il furgone avrebbe percorso circa 55 metri attraverso il prato e alla fine si sarebbe scontrato con un palo.

S. Kubić è quindi sceso dall'auto e ha «parlato brevemente con il conducente del veicolo che seguiva», come si legge nel decreto penale.

Si è poi allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare attenzione ai danni e senza informare immediatamente la parte lesa o la polizia.

Deve pagare 1700 franchi

Si è quindi reso colpevole di un'infrazione al codice della strada. S. Kubić dovrà pagare una multa di 900 franchi. Se no, dovrà trascorrere nove giorni in prigione.

Inoltre, dovrà coprire le spese del procedimento per un totale di 800 franchi. In tutto deve quindi pagare 1'700 franchi, entro 30 giorni.

Se avesse informato la polizia o i proprietari del prato e del palo dopo l'incidente, probabilmente gli sarebbe andata meglio.

*Nome noto alla redazione