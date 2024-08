Auto mit Schweizer Kennzeichen verletzt in Marrakesch mehrere Menschen. Ein Video zeigt ein Auto mit einem Nummerschild des Kantons Jura, das durch Marrakesch rast und mehrere Menschen rammt. 16.08.2024

Un'auto con targa del Canton Giura investe deliberatamente diverse persone nella roccaforte turistica marocchina di Marrakesh.

smi Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Su X circola un video che mostra un'auto con targa del Canton Giura che investe deliberatamente delle persone.

L'incidente è avvenuto a Marrakesh, una delle mete turistiche del Marocco. Mostra di più

Un chauffeur UBER marocain 🇲🇦 a écrasé plusieurs passants dont des touristes à Marrakech au Maroc. Il était poursuivi par la police après avoir agressé sexuellement une touriste belge et son amie. https://t.co/UUaVmpeLBK — Tfouh TV تفوو (@Y93337422) August 16, 2024

Anche se i media si affrettano a parlare di una furia, le immagini suggeriscono che il conducente sta fuggendo dalla polizia: l'autista continua a cercare spazi vuoti nel traffico e tampona diverse persone in moto. Queste persone hanno dovuto essere curate in ospedale, come riferisce lo «20 Minuten».

Sulla base delle proprie ricerche, il quotidiano svizzerotedesco scrive che l'Audi RS3 era guidata da una persona residente nel Canton Giura. L'uomo e il suo copilota sono stati arrestati in una zona industriale.

Secondo un post su X, l'autista viaggiava per Uber ed era in fuga dalla polizia. Questa informazione non è stata confermata.