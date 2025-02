(Immagine illustrativa) Tom Weller/dpa

La società sanitaria Emeda è sospettata di applicare tariffe eccessive per le visite nelle case di riposo e di cura. In base alle ricerche condotte, questa pratica potrebbe essere sistematica.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te L'azienda medica Emeda è sospettata di aver sistematicamente addebitato spese di viaggio eccessive per le visite alle case di riposo, indipendentemente dal numero di pazienti trattati.

Le indagini condotte da CSS ed Helsana hanno rivelato alcune fatture estreme, tra cui tempi di viaggio fino a 12 ore e costi di 2'000 franchi per una singola visita.

Emeda non ha preso una posizione chiara sulle accuse, mentre le compagnie di cassa malati hanno annunciato ulteriori indagini e possibili recuperi. Mostra di più

L'azienda sanitaria Emeda, che fornisce assistenza medica nelle case di riposo e di cura, è oggetto di accuse. In particolare, avrebbe applicato indennità di viaggio eccessive, come riportato dal programma Kassensturz della SRF.

Il caso è illustrato dall'esempio di Rosmarie Aebi, il cui padre vive in una casa di riposo. Aebi ha notato delle irregolarità nelle fatture mediche: si è resa conto che per ogni visita veniva addebitata un'indennità di viaggio di 49,69 franchi, indipendentemente dal numero di pazienti visitati.

«Con 20 persone al giorno, sono 20 volte 49,69 franchi, cioè circa 1'000 franchi al giorno, senza che sia stato fornito alcun servizio».

Diversi parenti di residenti della casa di cura si sono fatti avanti con sospetti simili. Per chiarire se l'azienda in questione stesse effettivamente addebitando sistematicamente le spese di viaggio, la SRF ha coinvolto nell'indagine le due maggiori casse malati svizzere, CSS e Helsana.

Queste assicurazioni dispongono di team specializzati che si occupano di individuare le fatture mediche non corrette.

2'000 franchi di spese di viaggio per una visita

L'esame di migliaia di fatture emesse da Emeda, da parte di CSS e Helsana, ha rivelato che per le singole visite a domicilio venivano regolarmente addebitate spese di viaggio da 60 a 90 minuti. Questo dato è notevole, dato che le due assicurazioni coprono solo un terzo del mercato.

Estrapolando il dato da tutte le casse malati, i tempi di viaggio si sommano a tre o quattro ore e mezza per visita. In un caso del novembre 2022, le indennità di viaggio ammontavano addirittura a 12 ore, il che corrisponde a costi di viaggio di 2'000 franchi per una singola visita.

Emeda non commenta

Emeda gestisce oltre 20 centri di assistenza in cinque cantoni e ogni anno addebita circa mezzo milione di franchi di spese di viaggio. I campioni prelevati finora indicano che negli ultimi quattro anni sono stati fatturati illegalmente importi considerevoli.

Harry Wüst, di Helsana, conferma che l'importo potrebbe ammontare a centinaia di migliaia di franchi. L'azienda sospettata di frode, interpellata da SRF, non ha commentato nello specifico le accuse, ma ha dichiarato che a volte vengono addebitati importi eccessivi e a volte troppo bassi.

Al contrario, CSS e Helsana intendono approfondire la questione e reclamare eventuali sovrapprezzi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.