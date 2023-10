Un'azienda svizzera sviluppa un reattore nucleare rivoluzionario

Al centro, un modello del reattore Transmutex. A destra, in verde, l'acceleratore di particelle. Dominio pubblico

Un'azienda svizzera vuole rendere più sicura l'energia nucleare con una tipologia di reattore completamente nuova. L'idea è di sostituire l'uranio con il torio: anche le scorie radioattive delle centrali convenzionali possono essere distrutte.

Hai fretta? blue News riassume per te La start-up Transmutex, con sede a Ginevra, sta sviluppando un nuovo reattore nucleare.

Si basa su un reattore al torio combinato con un acceleratore di particelle.

Rispetto a un reattore nucleare alimentato a uranio, le scorie del reattore al torio hanno una durata di vita molto più breve.

Il reattore al torio può funzionare anche con le scorie radioattive delle centrali nucleari esistenti. Mostra di più

La start-up Transmutex, con sede a Ginevra, sta sviluppando un reattore nucleare completamente nuovo che utilizza il meno problematico torio al posto dell'uranio. Lo riporta la «Sonntagszeitung».

Il nuovo tipo di reattore dovrebbe migliorare significativamente i problemi dell'energia nucleare in termini di sicurezza, scorie a lunga vita e proliferazione nucleare. Inoltre anche le scorie radioattive delle centrali nucleari convenzionali potrebbero essere distrutte dal nuovo reattore al torio.

Secondo Maurice Bourquin, ex rettore dell'Università di Ginevra ed ex presidente del Consiglio del Cern, le scorie del nuovo tipo di reattore dovrebbero irradiare solo per «circa 300 anni». Le centrali nucleari convenzionali, invece, producono scorie radioattive che si irradiano per centinaia di migliaia di anni.

Riduzione significativa dei tempi di smaltimento delle scorie nucleari

Ovviamente questo non risolverebbe completamente il problema dello smaltimento delle scorie nucleari, «perché il 90% di quelle a bassa radioattività non potrebbe essere trasmutato nemmeno con la nuova tecnologia», spiega Jagna Züllig, portavoce della Cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive.

Ma un tempo di stoccaggio di 300 anni significa un'immensa riduzione rispetto alle scorie nucleari prodotte finora dalle centrali elettriche convenzionali.

«Rende lo stoccaggio prevedibile e quindi molto più facile», afferma Bourquin. Il professore emerito di fisica chiede quindi al Consiglio federale di esaminare il progetto nonostante il divieto di costruire centrali nucleari.

Interesse della Confederazione

La Sonntagszeitung riporta inoltre che sia Axpo, il più grande fornitore di energia della Svizzera, sia il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di Albert Rösti stanno già esaminando la nuova variante di reattore.

Axpo afferma: «Siamo in contatto con la società Transmutex e abbiamo effettuato una prima analisi. Tuttavia, la valutazione finale è ancora in sospeso, poiché il reattore è ancora in fase di sviluppo».

Il progetto Transmutex riceve anche il sostegno del geologo e scienziato sociale Marcos Buser. In qualità di membro della Commissione federale per la sicurezza nucleare, da molti decenni si occupa di energia nucleare e di smaltimento di rifiuti pericolosi chemiotossici in Svizzera.

Buser è in realtà considerato un oppositore degli impianti nucleari convenzionali, ma la nuova tecnologia può convincere anche lui: «Potrebbe disinnescare in modo massiccio il problema delle scorie. Il reattore Transmutex sembra essere un approccio molto interessante in questo senso».