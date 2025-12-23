Per festeggiare il 35° anniversario dell'iconico film di Natale «Mamma ho perso l'aereo», Disney+ e Hulu hanno riprodotto la casa di Kevin McCallister a grandezza naturale, ma con il pan di zenzero. La gigantesca installazione ha stabilito un nuovo Guinness World Record.

Disney+ e Hulu hanno celebrato il 35° anniversario di «Mamma, ho perso l'aereo» con una spettacolare installazione di pan di zenzero, definita la «casa di pan di zenzero più grande del mondo».

Come scrive «Secret Los Angeles», questa struttura, visibile per due giorni a Los Angeles, si trova all'angolo tra Hollywood e Vine, ispirata alla casa dei McAllister dell'iconico film di Natale. Un certificato del Guinness World Record è esposto davanti all'installazione.

La casa di pan di zenzero, alta 7,80 metri, lunga 17,7 metri e larga 12,8 metri è stata certificata il 18 dicembre 2025. Secondo un comunicato stampa di Disney+, la struttura è stata realizzata con oltre 2500 kg di farina e oltre 4'200 uova.

Comprende 4'400 mattonelle di pan di zenzero e 800 tegole, tenute insieme con circa 75 litri di colla commestibile e decorate con poco più di 9 kg di fondente.

I visitatori sono invitati a portare giocattoli nuovi e non incartati da donare a Toys for Tots. Il precedente record per la casa di pan di zenzero più grande era stato stabilito nel 2013 dal Traditions Club in Texas, con una struttura lunga 18,3 metri, larga 12,8 metri e alta 3,1 metri.

Un pop-up e decorazioni a edizione limitata

Oltre a questa installazione, Disney+ celebra l'anniversario con altre iniziative, tra cui un pop-up di Little Nero’s Pizzeria a livello nazionale, recentemente ospitato a Prince St. Pizza a Studio City.

Fino al 21 dicembre, i membri di CLEAR+ possono ricevere ornamenti in edizione limitata di «Mamma, ho perso l'aereo» in nove aeroporti statunitensi, incluso LAX.

«Mamma, ho perso l'aereo», prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus, è diventato un classico delle festività sin dalla sua uscita nel 1990. L'interpretazione di Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister gli valse una nomination ai Golden Globe e un riconoscimento mondiale.