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Il capo spedizione è preoccupato Un'enorme valanga cade vicino al campo base dell'Everest: la situazione è critica, ecco perché

Lea Oetiker

13.5.2026

Un video mostra una valanga che precipita vicino al campo base meridionale dell'Everest.
Un video mostra una valanga che precipita vicino al campo base meridionale dell'Everest.
Screenshot Instagram

Una valanga insolitamente grande si è staccata lunedì vicino al campo base meridionale dell'Everest. Un capo spedizione esprime la sua preoccupazione.

Lea Oetiker

13.05.2026, 20:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lunedì si è staccata una valanga di dimensioni insolite vicino al campo base meridionale dell'Everest.
  • Il capo della spedizione è preoccupato per la sicurezza e per il ritardo nel fissaggio delle corde.
  • Nonostante le previsioni meteorologiche e i preparativi accurati, quest'anno la situazione è più critica del solito.
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Lunedì si è verificata un'enorme valanga vicino al campo base meridionale dell'Everest.

Secondo il capo spedizione, che ha commentato quanto successo su Instagram, era da anni che non si verificava un evento di questa portata proprio vicino al campo.

«Come organizzatore di una spedizione, la mia priorità assoluta è sempre quella di garantire la sicurezza. Non solo quella dei partecipanti, ma anche quella del nostro team di Sherpa», ha scritto il capo spedizione sotto il video su Instagram.

Ma quest'anno questa responsabilità è «più pesante che mai».

Uno dei motivi è che il fissaggio delle corde alla montagna sta richiedendo più tempo del previsto. Queste corde sono importanti perché gli alpinisti vi si aggrappano per raggiungere la vetta in sicurezza.

Se questo lavoro viene ritardato, gli alpinisti avranno meno tempo all'anno per scalare l'Everest e la cosiddetta «finestra della vetta» sarà quindi più piccola.

Inoltre, questa stagione alpinistica è particolarmente intensa. Attraverso un comunicato, il governo nepalese ha già rilasciato circa 496 permessi per la scalata della cima più alta del globo.

Un numero così elevato di scalatori contemporaneamente significa più folla, tempi di attesa più lunghi nei luoghi difficili e una maggiore pressione generale sulle infrastrutture della montagna.

Il capo spedizione guarda con cautela alla stagione

Nonostante la situazione di tensione, sono stati fatti intensi preparativi. Si stanno analizzando i dati meteorologici provenienti da cinque fonti diverse per ottenere previsioni il più possibile accurate. Di solito, questo tipo di preparazione gli dà sicurezza, scrive.

Quest'anno, tuttavia, prevale la cautela. La combinazione di condizioni meteorologiche instabili, ritardi logistici e l'elevato numero di alpinisti lo rende molto più cauto sulla stagione in corso.

Una donna uccisa da una valanga

Un'alpinista statunitense di 53 anni è rimasta uccisa in un incidente da valanga lunedì mentre scendeva dal Makalu, la quinta montagna più alta del mondo con i suoi 8'485 metri.

Secondo l'organizzatore della spedizione «Expedition Himalaya», l'incidente è avvenuto «appena sotto il Campo 3», a un'altitudine di circa 7'200 metri. L'alpinista aveva già raggiunto con successo la vetta e viaggiava con il suo compagno e due guide alpine nepalesi.

I soccorsi non hanno avuto successo. La causa esatta della caduta della valanga non è ancora chiara.

Quattro persone hanno già perso la vita sull'Himalaya

La tragedia è l'ultima di una serie di incidenti mortali in questa stagione: un alpinista 38enne della Repubblica Ceca e tre guide alpine nepalesi hanno già perso la vita sull'Himalaya.

Il Makalu è considerato uno degli ottomila tecnicamente più impegnativi. La montagna si trova nella parte orientale del Nepal, vicino al confine con la Cina, ed è nota per i suoi percorsi ripidi ed esposti e per le condizioni meteorologiche estreme.

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