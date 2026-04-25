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Svizzera Unia: «Gli apprendisti devono essere meglio protetti dagli incidenti»

SDA

25.4.2026 - 16:38

Secondo Unia, gli apprendisti dovrebbero essere meglio assistiti
Secondo Unia, gli apprendisti dovrebbero essere meglio assistiti
Keystone

In Svizzera, gli apprendisti sono regolarmente vittime di incidenti durante la loro formazione. La sezione giovanile del sindacato Unia parla di «cifre allarmanti». Oggi, su Piazza federale, una cinquantina di militanti hanno chiesto misure di protezione più efficaci.

Keystone-SDA

25.04.2026, 16:38

25.04.2026, 16:41

Striscioni denunciavano il fatto che quasi 23'000 apprendisti sono vittime di incidenti ogni anno, di cui in media tre mortali.

In Svizzera, il rischio di infortunio è due volte più alto tra gli apprendisti rispetto agli altri lavoratori, ha sottolineato Félicia Fasel, segretaria nazionale dei Giovani di Unia. Molti tirocinanti soffrono anche di disturbi psichici. Gli apprendisti al primo anno sono particolarmente colpiti da incidenti e stress.

Il sistema di formazione duale svizzero è un modello di successo, ma ha anche il suo rovescio della medaglia, ha dichiarato Beda Lengwiler, membro del comitato direttivo della Federazione svizzera delle attività giovanili (FSAG). Gli incidenti e il sovraccarico di lavoro non sono casi isolati, come dimostrano i dati, che restano costanti.

Secondo Unia, gli infortuni sono causati, tra l'altro, da un'assistenza insufficiente agli apprendisti o da tempi di riposo inadeguati. Mentre le aziende traggono vantaggio economico dalla formazione, i controlli restano scarsi e la protezione carente. Questo deve cambiare urgentemente, hanno chiesto oggi i partecipanti all'azione sulla Piazza federale di Berna.

Gli apprendisti non devono essere trattati semplicemente come manodopera a basso costo. Stando a Unia, è inoltre necessaria una migliore formazione pedagogica in materia di sicurezza dei formatori professionali, così come controlli regolari e senza preavviso nelle aziende formatrici.

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