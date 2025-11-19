  1. Clienti privati
Ristrutturazione UNICEF delocalizza: via quasi 300 posti da Ginevra

19.11.2025 - 10:18

Numerosi posti di lavoro dell'UNICEF dicono addio a Ginevra.
Keystone
L'ufficio ginevrino del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) non è risparmiato dalle ristrutturazioni dovute ai tagli americani e di altri Paesi. Quasi 300 posti verranno spostati verso Roma. Ne resteranno un centinaio.

19.11.2025, 10:24

Le sede dell'UNICEF è a New York ma Ginevra accoglie attualmente l'antenna europea. Per ragioni di costo, l'agenzia procede ora alla delocalizzazione.

Nella città di Calvino l'organizzazione «concentrerà la presenza nell'Ufficio Programmi d'urgenza (EMOPS)», ha spiegato oggi all'agenzia Keystone-ATS un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), confermando informazioni pubblicate da Tribune de Genève e 24 heures.

Secondo una fonte vicina al dossier, il personale è stato informato dello spostamento ieri. «Se ne parlava da qualche tempo» ed era questione di sapere se i posti sarebbero finiti a Roma o in Spagna, ha confidato a Keystone-ATS.

